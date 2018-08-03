Усик висловив думку щодо Київського та Московського патріархатів

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик вважає, що сьогодні політика в Україні влазить навіть у віру. За його словами, після смерті людини Бог не буде запитувати, до якої церкви вона ходила, а буде дивитися на її добрі справи.

Таку заяву спортсмен зробив у ефірі телеканалу "112. Україна".

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"Я так скажу: коли ми закінчимо своє існування, кожна людина, тому що вона є тимчасовим чинником на цій землі, коли ми будемо стояти на Судному дні, то Всевишній не буде питати, в який патріархат ми ходили, він буде питати, скільки ти добрих справ зробив, а чи любив ти свого ближнього, чи сварив його, заздрив йому", – підкреслює він.

За його словами, нинішні суперечки навколо Томосу є пов'язаними з тим, що "політичні речі влазять навіть у віру", а так не повинно бути, особливо якщо людина – невіруюча.

Крім того, Усик розповів, що зустрічався з митрополитом Онуфрієм та сповістив подробиці їхнього спілкування.

"У мене склалося настільки приємне враження про цю людину. Це монах, який є дуже відданим Богу, який молиться щодня та присвятив своє життя Всевишньому. Такі враження у мене залишилися, дуже спокійні", – додав український чемпіон.