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Усик висловив думку щодо Київського та Московського патріархатів

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Всевишній не буде питати, в який патріархат ми ходили, він буде питати, скільки ти добрих справ зробив, – Усик
Всевишній не буде питати, в який патріархат ми ходили, він буде питати, скільки ти добрих справ зробив, – Усик / Соцмережі

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик вважає, що сьогодні політика в Україні влазить навіть у віру. За його словами, після смерті людини Бог не буде запитувати, до якої церкви вона ходила, а буде дивитися на її добрі справи.

Таку заяву спортсмен зробив у ефірі телеканалу "112. Україна".

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"Я так скажу: коли ми закінчимо своє існування, кожна людина, тому що вона є тимчасовим чинником на цій землі, коли ми будемо стояти на Судному дні, то Всевишній не буде питати, в який патріархат ми ходили, він буде питати, скільки ти добрих справ зробив, а чи любив ти свого ближнього, чи сварив його, заздрив йому", – підкреслює він.

За його словами, нинішні суперечки навколо Томосу є пов'язаними з тим, що "політичні речі влазять навіть у віру", а так не повинно бути, особливо якщо людина – невіруюча.

Крім того, Усик розповів, що зустрічався з митрополитом Онуфрієм та сповістив подробиці їхнього спілкування.

"У мене склалося настільки приємне враження про цю людину. Це монах, який є дуже відданим Богу, який молиться щодня та присвятив своє життя Всевишньому. Такі враження у мене залишилися, дуже спокійні", – додав український чемпіон.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

Теги: Новини політики Олександр Усик релігія Новини спорту Бокс Єдина помісна церква УПЦ КП УПЦ МП Новини України
Джерело: 24 Канал
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