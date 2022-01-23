Услід за США Німеччина теж спростувала чутки про евакуацію своїх дипломатів з України
Джерело:Укрінформ
МЗС Німеччини прокоментувало чутки про евакуацію дипломатів чи їхніх сімей з України. Там цю інформацію заперечили.
Зовнішньодипломатичне німецьке відомство заявило, що не вживало "жодних заходів" для скорочення своїх працівників в Україні. Те ж стосується і членів їхніх родин.
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Німеччина не вживає "жодних заходів" для евакуації з України
У МЗС Німеччини прокоментували повідомлення засобів масової інформації про наявність планів евакуації з посольства в Україні. Там запевнили, що:
- Пильно стежать за безпековою ситуацією в Україні (через загрозу нового вторгнення Росії).
- Тісно контактують із партнерами в Європейському Союзі та загалом на міжнародному рівні щодо цього.
- А проте жодних заходів щодо евакуації працівників посольства чи їхніх сімей не вживали.
Федеральне міністерство закордонних справ наразі не вживає жодних заходів для зменшення кількості співробітників посольства (Німеччини в Україні, – 24 канал) або членів їхніх сімей,
– заявили у відомстві.
Річ у тім, що впливове німецьке видання Bild 22 січня написало про начебто плани МЗС Німеччини щодо "евакуації членів сімей співробітників посольства в Україні". Мовляв, у випадку загострення ситуації між Росією та Україною їх мають вивезти з країни.
Примітно, що про евакуацію дипломатів писали й інші ЗМІ – тільки мовилося про представників Сполучених Штатів Америки. Зокрема:
- Журналіст Fox Nesw написав, що родини американських дипломатів поїдуть додому вже з понеділка, 24 січня.
- У Держдепі негайно взялися спростовували це повідомлення. Там запевнили, що не було таких наказів.
Заяви про евакуацію американських дипломатів: дивіться у відео, як це було