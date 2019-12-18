15:45
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      Услід за автомобілем в Одесі спалили магазин соратника Труханова: відео

      512 Читать новость на русском
      В Одесі невідомі підпалили магазин Олександра Ахмерова / uaportal.com

      В Одесі на вулиці Армійській вночі невідомі спалили магазин чаю та кави "Купаж". Як згодом з'ясувалося, він належить соратнику мера міста Одеси Геннадія Труханова – Олександру Ахмерову, якому у понеділок, 16 грудня, спалили авто.

      Перед запаленням невідомі чимось облили магазин, а після загорання втекли, пише "Думская" з посиланням на слова очевидців.

      До слова: В Одесі спалили автомобіль соратника Труханова: відео

      Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про навмисне пошкодження або знищення майна.

      Підпал магазину чаю в Одесі: дивіться відео

      Що відомо про Ахмерова та інцидент з його авто?Олександр Ахмеров – депутат Одеської облради від так званої партії мерів "Довіряй ділам", член виконавчого комітету Одеської міської ради.

      У понеділок, 16 грудня, на вулиці Артилерійській згорів його позашляховик. Очевидці стверджують, що його підпалили за допомогою пляшки з запальною сумішшю.

      В Україні вперше визнали банкрутом фізичну особу: наслідки нового закону
      сьогодні
      3891
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Одеси Пожежа Геннадій Труханов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:05 Кто в Бундестаге спасал "Северный поток-2" от санкций
      Злой Одессит 389
      сьогодні , 13:14 Депутатів позбавили недоторканності: як каратимуть обранців
      Ірина Поліщук 2281
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      697
      сьогодні , 13:01 Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році
      Вероніка Климська 409
      сьогодні , 12:00 Кастрация земельной реформы
      Сергій Фурса 383
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук