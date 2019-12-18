Услід за автомобілем в Одесі спалили магазин соратника Труханова: відео

В Одесі на вулиці Армійській вночі невідомі спалили магазин чаю та кави "Купаж". Як згодом з'ясувалося, він належить соратнику мера міста Одеси Геннадія Труханова – Олександру Ахмерову, якому у понеділок, 16 грудня, спалили авто.

Перед запаленням невідомі чимось облили магазин, а після загорання втекли, пише "Думская" з посиланням на слова очевидців.

До слова: В Одесі спалили автомобіль соратника Труханова: відео

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про навмисне пошкодження або знищення майна.

Підпал магазину чаю в Одесі: дивіться відео

Що відомо про Ахмерова та інцидент з його авто?Олександр Ахмеров – депутат Одеської облради від так званої партії мерів "Довіряй ділам", член виконавчого комітету Одеської міської ради.



У понеділок, 16 грудня, на вулиці Артилерійській згорів його позашляховик. Очевидці стверджують, що його підпалили за допомогою пляшки з запальною сумішшю.