Чітке лідерство президента Трампа та візит до Будапешту: основне зі звернення Зеленського

Зеленський звернувся до українців у день виборів президента США. Український лідер сказав, що Києву важливо було чути слова Дональда Трампа про мир завдяки силі.

США та увесь світ виграють, якщо принципом політики 47 президента США будуть слова про мир, завдяки силі, пише 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про перемогу Трампа

Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.

Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана – люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії та із сильною Америкою, із сильною Україною, із сильними союзниками. Ми в цьому році говорили вже з Президентом Трампом і телефоном у липні, і особисто на зустрічі у вересні, і це були хороші розмови.

На рівні команд маємо взаємодію. Як і завжди, безперечно цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. По всім пунктам Плану перемоги ми говорили. На зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні – у Конгресі, в Білому домі. І щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ більш успішними.