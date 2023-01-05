Ткаченко сказав, які плани на Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври

В УПЦ МП, фактично РПЦ, закінчився термін оренди Успенського собору і Трапезної церкви Києво-Печерської лаври. Тепер ці храми повернуться в користування державі.

Про це 24 Каналу розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Власне ці два храми вже повернули державі остаточно.

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Юридичний процес

Ткаченко зазначив, що є юридичний процес передачі Успенського собору і Трапезної церкви державі. Угода між заповідником і УПЦ МП закінчилась 31 грудня. Церкви належали державі й будуть належати державі. Нині релігійна організація має забрати свої речі й момент передачі має бути офіційно зафіксований.

Створена міжвідомча комісія, яка має вивчити питання щодо порядку використання майна релігійними організаціями, в тому числі в лаврі. Вона розпочала свою роботу, після її завершення будемо про це говорити детальніше,

– зауважив міністр культури та інформаційної політики.

Він додав, що в міністерство надійшло прохання від Блаженнішого Епіфанія, настоятеля ПЦУ, аби провести тут службу на Різдво 7 січня. Тобто, ці храми нині будуть передані ПЦУ лише на період свят.

Повернення всіх комплексів лаври державі

За словами міністра культури та інформаційної політики, міжвідомча комісія створена ще й для того, аби розглянути механізми повернення лаври державі. Вона має вивчити всі питання законності використання цього майна.

"Ми вже маємо деякі попередні результати. Наразі оголошувати їх не буду, бо різні відомства беруть участь у роботі цієї комісії. Після її роботи вже будуть оприлюднені певні результати", – наголосив Ткаченко.

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Претензії від РПЦ чи Росії

Він продовжив, що є важливий аспект того, що Україна діє чітко в межах свого законодавства. Цивілізований і законний спосіб. Завершилась угода, створена комісія, підписаний акт. Як би вони не використовували. Вони ведуть війну проти нас.

Що вже можна більше зробити? Якщо до цього хоче долучитися церква, хай про це скаже,

– підкреслив міністр культури й інформаційної політики.

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