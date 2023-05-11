Ми довго готувалися, усе вийшло на п'ятірку, – військовий про просування під Бахмутом

Військові з 3 окремої штурмової бригади успішно вибили окупантів на деяких ділянках Бахмутського напрямку. Загарбники відступили на більш ніж 2 кілометри.

Про це 24 Каналу розповів командир підрозділу аеророзвідки "TERRA" Микола Волохов. За його словами, ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною, але контрольованою. Є гарні новини.

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Росіяни спробували контратакувати

Як розповів Волохов, нещодавно бійці з 3 окремої штурмової бригади відбили більш ніж 2 кілометри української землі. Операцію готували довгий час і провели її на відмінно. Результат вийшов дуже добрим – росіяни були змушені тікати з позицій.

Вже згодом окупанти спробували відбити колишні позиції. Але нічого їм не вдалося.

Найактуальніше, що ворогу не вдалося відновити становище. Пробували позавчора, вчора і прямо зараз пробують відновити все. Але ні чорта не виходить. Основне, що нам варто знати. ЗСУ досягли успіху, а росіяни програли. І нічого з цим не можуть зробити,

– підкреслив військовий.

Важливо – дивіться розмову з Миколою Волоховим на ютубі 24 Каналу

Відомо, що на цих позиціях перебували кадрові російські військові з 72 бригади, які були посилені підрозділами з вагнерівців. Але це їм взагалі не допомогло. Ті, хто вижив з окупантів, повтікали або здалися в полон.

Успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку: коротко