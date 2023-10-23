Фронт почне сипатися: що допоможе ЗСУ досягнути успіху на лівобережжі Херсонщини

Українські військові продовжують здійснювати заходи контрбатарейної боротьби, аби зачистити ворога на лівому березі Дніпра. Водночас є кілька факторів, які можуть допомогти ЗСУ розвинути успіх на цій території.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини може покращитись після зими, коли на фронті з'явиться авіація. Однак статись це може й навіть цієї зими. Що для цього потрібно 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Що допоможе ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

З наближенням дощів та морозів українські військові, найімовірніше, переходитимуть до активної оборони. Водночас це не погано, навіть навпаки – для ЗСУ з'являться нові перспективи.

На лівобережжі Херсонщини, якщо продовжаться успішні дії наших Збройних сил, в розвитку може завершитись тим, що у ворога почнуться серйозні проблеми на усій лінії фронту – він почне сипатись,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Однак насамперед потрібно розуміти, як можна досягнути такого успіху наших військових. Для того, щоб розвивати наступальні дії, необхідно забезпечити прикриття військ за допомогою, зокрема, засобів ППО. Це дасть змогу перекинути війська та техніку з правого на лівий берег.

"Без важкої техніки, артилерії, додаткових засобів ППО розвинути просування на лівобережжі буде складно, якщо не неможливо. Але якщо це вдасться, то це зламало б дуже багато планів та прогнозів з аналітиків", – зауважив Мусієнко.

Річ у тім, що це дуже б змінило характер бойових дій. Крім того, дуже важливу роль відіграватиме й допомога наших партнерів. Зокрема, на весну. Саме тоді на фронті очікують появу західної авіації.

Олександр Мусієнко про перспективи ЗСУ на лівому березі Дніпра: дивитись відео

"Можливо, розрахунок на те, що ці пакети будуть більшими, і ми зможемо досягти більшого прориву. А поки, перемелюємо значні обсяги техніки й ворога на Сході. Деякі шанси на неприємні несподіванки для ворога залишаються не лише до весни, а й до зими цього року", – додав Мусієнко.

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