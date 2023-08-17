Українські війська мали успіх південніше звільненого напередодні Урожайного

Збройні Сили України напередодні заявили про визволення села Урожайне Донецької області. Вже наступного дня наші військові просунулись південніше від нього.

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов пояснив вранці 17 серпня в ефірі телемарафону, що українські Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, пише 24 Канал.

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Де просунулись українські військові

У напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах,

– заявив речник Генштабу ЗСУ.

За його даними, наші бійці:

завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника;

здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Окрім того, наші військові продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку. Зокрема, південніше міста Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах.

Яка ситуація на Сході

Андрій Ковальов розповів, що росіяни вели марні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки. Речник зазначив, що окупанти зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, а також переміщують підрозділи та війська, застосовують резерви.

Речник Генштабу зауважив, що українські військові відбили атаки росіян на Сході та продовжують стримувати наступ російських військ на:

Куп'янському;

Лиманському;

північному фланзі Бахмутського напрямку.

Противник вів марні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області та Богданівки Донецької області. Тут тривають важкі бої,

– пояснив речник.

Там тривають важкі бої, за добу дуло 20 бойових зіткнень.

Успіхи ЗСУ: останні новини

Міністерство оборони України 16 серпня підтвердило, що наші військові визволили Урожайне. У Генштабі ЗСУ заявили, що бійці закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Аналітики американського Інституту вивченні війни заявили, що:

геолокаційні кадри від 16 серпня показують просування ЗСУ на північний схід від Роботиного на заході Запорізької області;

ймовірно, наші військові досягли ширших успіхів у прилеглих районах, враховуючи тижні постійної активності українців у лісистих районах на північний схід від населеного пункту.

Варто додати, що наші військові просунулися на Північний Схід від Роботиного, за 10 кілометрів на Південь від Оріхова. Детальніше про те, як виглядає карта бойових дій – читайте тут.