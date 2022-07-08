ЗСУ знищили два ворожі командні пункти на Херсонському напрямку

Українські військові знищили два командних пункти російської армії на Херсонському напрямку. Наразі триває розслідування наслідків.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал.

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Успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку

Для ЗСУ на Херсонському плацдармі найбільш сприятлива обстановка на півночі та північному сході, розповів раніше воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він пояснив це тим, що тут у росіян виникли логістичні проблеми забезпечення підрозділів, а в низці локацій їх повільно оточують українські захисники.

Невигідне становище збройних сил росії грає нам на руку. Так, за даними Гуменюк, сьогодні із Херсонського напрямку надійшли хороші новини.

На Херсонському напрямку влучанням нашої артилерії знищено два командні пункти російської армії. Наслідки цих влучань розвідуються,

– зазначила вона.

Нагадаємо, що у звернені за 6 липня Володимир Зеленський розповів, що українські сили просуваються одразу на кількох тактичних напрямках, зокрема на Херсонщині та у Запорізькій області. Він додав, що найжорсткіше протистояння наразі триває біля Слов'янська й Бахмута. Також триває боротьба за Харківщину.

На Херсонщині горів завод "Полімер"

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що 8 липня у Киселівці зайнявся завод "Полімер". Ймовірно, на ньому окупанти облаштували склад зі зброєю. Причина займання – поки невідома, утім тенденція до пожеж на об'єктах, захоплених росією, явно набирає обертів.

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