Втрати ворога понад 250 осіб: командування відзвітувало про успіхи на Таврійському напрямку

Олександр Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку. ЗСУ успішно знищують ворожі сили — протягом доби ліквідовано 256 окупантів.

Збройні Сили України продовжують тиск на цьому напрямку – росіяни зазнають значних втрат. Проте окупанти постійно перекидають особовий склад на цю ділянку фронту.

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Росіяни втрачають техніку та солдат

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що протягом доби артилеристи виконали 1506 бойових завдань, у ході яких втрати ворога склали 256 осіб. Зокрема, 94 окупанти загинуло, а 162 були поранені.

Також Збройні Сили України знищили 18 одиниць військової техніки. До цього списку входять:

3 ББМ,

8 артилерійських систем та мінометів,

1 вертоліт Ка-52 "Алігатор",

1 БпЛА,

4 одиниці автомобільної техніки

1 радіолокаційна станція "Ястрєб АВ".

Також Тарнавський повідомив, що ЗСУ успішно знищили 8 складів боєприпасів російських сил.

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