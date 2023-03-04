На залізниці в Усурійську знайшли вибухівку: там пройшов потяг з військовою технікою
В російському Усурійську на залізничній станції знайшли люльки з порохом. Перед цим там проїжджав потяг із військовою технікою.
Підозрілий пристрій знайшов сторож під час обходу 27 лютого. Це була зв'язка трубок перемотаних мотузкою та начиненою речовиною. Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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Експертиза встановила, що в трубках був бездимний балістичний порох, призначений для боєприпасів ствольної артилерії вагою півтора кілограма.
Де взялась вибухівка
За кілька днів до знахідки, неподалік цього місця формувався потяг з військовою технікою Росії. Можливо, трубки призначалися для підриву поїзда. Силовики порушили справу щодо незаконного зберігання вибухових речовин.
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