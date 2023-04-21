Нічні тривоги через БпЛА: відомо про 8 збитих на Київщині та влучання на Полтавщині
21 квітня 2023, 02:30Читать новость на русском
Окупанти роблять усе, аби українці не могли спокійно спати. Декілька разів за ніч лунала повітряна тривога в різних областях.
Близько 00:10, 21 квітня у всіх областях України пролунали сигнали повітряної тривоги. І це був лише перший раз. Детально читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також "Великий вибух" – чого Захід очікує від контрнаступу ЗСУ: що про Україну пишуть західні ЗМІ05:45. Полтавщина: внаслідок атаки БпЛА є руйнування цивільної інфраструктури та пожежа; попередньо, постраждалих немає, – ОВА.05:40. "На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей. Попередньо, без жертв та руйнувань", – КМВА про наслідки нічної російської атаки на Київщину.05:35. Відбої у Харківській, Сумській та Полтавській областях. Загальний відбій загрози БпЛА.04:45. Тривога у Кіровоградській області (відбій о 05.20.04:05. Львів, Тернопіль, Хмельницький та області – відбій. Харківська область – тривога.03:35. Київська, Чернігівська, Вінницька, Житомирська області – відбій. Полтавська – тривога.02:25. Тривогу оголосили у Сумській області та майже одразу – у Львівській та Тернопільській. У Хмельницькій області сирени прозвучали кількома хвилинами пізніше.01:55. Тривогу оголосили ще у Вінницькій області. 01:00. Станом на 1 ночі тривога на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. У Київській області працює ППО, як повідомили в обласній адміністрації.00:50 Повітряну тривогу оголосили й у Житомирській області. Моніторингові групи повідомляють про акустичну фіксацію "Шахідів" на Півночі.00:40 Повітряна тривога пролунала в Київській області та Києві. Згодом місцева влада повідомила, що ворог може завдати ударів безпілотниками.00:28 Почали лунати відбої.00:19 ЗМІ повідомили, що ймовірно на Чернігівщині було ліквідовано ворожі безпілотники типу "Шахід".00:11 Телеграм-канали зазначили, що відбувся зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, що в Росії.00:10 Сигнали тривоги чули жителі:
- Одеської
- Дніпропетровської
- Чернігівської
- Харківської
- Житомирської
- Полтавської
- Херсонської
- Київської
- Запорізької
- Луганської
- Донецької
- Вінницької
- Миколаївської
- Кіровоградської
- Сумської
- Львівської
- Черкаської
- Хмельницької
- Волинської
- Рівненської
- Івано-Франківської
- Тернопільської
- Закарпатської
- Чернівецької областей та у місті Києві.
Повітряна тривога по Україні 21 квітня / Карта
Росія продовжує терор
- Згадаємо, що востаннє загальнонаціональну повітряну тривогу оголошували 13 квітня. Як зазначали моніторингові групи, ворог підняв у небо МіГ-31К.
- Зауважимо також, що ці літальні апарати можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Така зброя може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.
- Окрім того, відомо, що МіГ-31 був першим радянським винищувачем 4 покоління. Спершу цей літак призначався для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей.
- Як відомо, його швидкість – до 3 400 кілометрів на годину, стеля – 20 кілометрів, радіус дії – 720 кілометрів, а вага – 46,75 тонни.