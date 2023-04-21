Нічні тривоги через БпЛА: відомо про 8 збитих на Київщині та влучання на Полтавщині

21 квітня 2023, 02:30
Читать новость на русском

Окупанти роблять усе, аби українці не могли спокійно спати. Декілька разів за ніч лунала повітряна тривога в різних областях.

Близько 00:10, 21 квітня у всіх областях України пролунали сигнали повітряної тривоги. І це був лише перший раз. Детально читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також "Великий вибух" – чого Захід очікує від контрнаступу ЗСУ: що про Україну пишуть західні ЗМІ

05:45. Полтавщина: внаслідок атаки БпЛА є руйнування цивільної інфраструктури та пожежа; попередньо, постраждалих немає, – ОВА.05:40. "На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей. Попередньо, без жертв та руйнувань", – КМВА про наслідки нічної російської атаки на Київщину.05:35. Відбої у Харківській, Сумській та Полтавській областях. Загальний відбій загрози БпЛА.04:45. Тривога у Кіровоградській області (відбій о 05.20.04:05. Львів, Тернопіль, Хмельницький та області – відбій. Харківська область – тривога.03:35. Київська, Чернігівська, Вінницька, Житомирська області – відбій. Полтавська – тривога.02:25. Тривогу оголосили у Сумській області та майже одразу – у Львівській та Тернопільській. У Хмельницькій області сирени прозвучали кількома хвилинами пізніше.01:55. Тривогу оголосили ще у Вінницькій області. 01:00. Станом на 1 ночі тривога на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. У Київській області працює ППО, як повідомили в обласній адміністрації.00:50 Повітряну тривогу оголосили й у Житомирській області. Моніторингові групи повідомляють про акустичну фіксацію "Шахідів" на Півночі.00:40 Повітряна тривога пролунала в Київській області та Києві. Згодом місцева влада повідомила, що ворог може завдати ударів безпілотниками.00:28 Почали лунати відбої.00:19 ЗМІ повідомили, що ймовірно на Чернігівщині було ліквідовано ворожі безпілотники типу "Шахід".00:11 Телеграм-канали зазначили, що відбувся зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, що в Росії.00:10 Сигнали тривоги чули жителі:
  • Одеської
  • Дніпропетровської
  • Чернігівської
  • Харківської
  • Житомирської
  • Полтавської
  • Херсонської
  • Київської
  • Запорізької
  • Луганської
  • Донецької
  • Вінницької
  • Миколаївської
  • Кіровоградської
  • Сумської
  • Львівської
  • Черкаської
  • Хмельницької
  • Волинської
  • Рівненської
  • Івано-Франківської
  • Тернопільської
  • Закарпатської
  • Чернівецької областей та у місті Києві.


Повітряна тривога по Україні 21 квітня / Карта

Росія продовжує терор

  • Згадаємо, що востаннє загальнонаціональну повітряну тривогу оголошували 13 квітня. Як зазначали моніторингові групи, ворог підняв у небо МіГ-31К.
  • Зауважимо також, що ці літальні апарати можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Така зброя може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.
  • Окрім того, відомо, що МіГ-31 був першим радянським винищувачем 4 покоління. Спершу цей літак призначався для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей.
  • Як відомо, його швидкість – до 3 400 кілометрів на годину, стеля – 20 кілометрів, радіус дії – 720 кілометрів, а вага – 46,75 тонни.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак