Нічні тривоги через БпЛА: відомо про 8 збитих на Київщині та влучання на Полтавщині

Окупанти роблять усе, аби українці не могли спокійно спати. Декілька разів за ніч лунала повітряна тривога в різних областях.

Близько 00:10, 21 квітня у всіх областях України пролунали сигнали повітряної тривоги. І це був лише перший раз. Детально читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Одеської

Дніпропетровської

Чернігівської

Харківської

Житомирської

Полтавської

Херсонської

Київської

Запорізької

Луганської

Донецької

Вінницької

Миколаївської

Кіровоградської

Сумської

Львівської

Черкаської

Хмельницької

Волинської

Рівненської

Івано-Франківської

Тернопільської

Закарпатської

Чернівецької областей та у місті Києві.

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Повітряна тривога по Україні 21 квітня / Карта

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