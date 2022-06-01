Уся необхідна зброя буде, у Заходу є консенсус, – Подоляк

Михайло Подоляк запевнив, що Україна отримає всю зброю, яка необхідна для протистояння окупантам. Однак це може статися не так швидко, як би хотілося.

Питання надання Україні зброї радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував в ефірі національного телемарафону. Про це повідомляє 24 канал.

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У військових елітах Заходу є консенсус

Все, що нам потрібно, ми отримаємо у будь-якому випадку. Може, не так швидко, як хотілося б, а це погано, бо треба якомога швидше, але ми отримаємо, бо є консенсус антиросійський та проукраїнський у політично-військових елітах Заходу,

– запевнив Подоляк.

Політик також пояснив, чому в інформаційному просторі з'являється інформація про надання зброї, а потім про нібито відмову від постачання:

цю інформацію поширюють люди, які хочуть хайпувати та створювати новини на основі того, що "десь щось прочитали";

російські спецслужби хочуть дискредитувати НАТО, як постачальника зброї Україні. Вони прагнуть створити інформаційний хаос та частково повпливати на західні країни, щоб у них було менше бажання допомагати Києву.

Водночас сам радник керівника Офісу Президента вважає, що питання надання зброї має бути закритим в інформаційному просторі доти, поки цю зброю не відправлять на передову.

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Як світ допомагає Україні зброєю: останні новини

Канцлер Німеччини повідомив, що його країна передасть Збройним Силам України свою найсучаснішу систему протиповітряної оборони IRIS-T, а також реактивні системи залпового вогню. За словами Шольца, ці системи ППО дозволять захистити від російських авіаударів ціле велике місто. Крім того, Київ отримає від Берліна радар стеження, який здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

31 травня президент США Джо Байден повідомив, що Вашингтон надасть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них. Вони дозволять нашим військовим точніше вражати ворожі цілі на полі бою. Очільник Білого дому також перерахував те, що Штати вже відправили в Україну:

протитанкові ракети Javelin;

зенітні ракети Stinger;

артилерійські та високоточні реактивні системи;

радари;

БПЛА;

гелікоптери Мі-17 та боєприпаси.

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