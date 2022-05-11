"Уся Україна – мій дім": історія газорізальника Юрія, який боронить від ворога рідну землю

Головнокомандувача Збройних Сил України Валерій Залужний розповів про газорізальника Юрія, який боронить від ворога нашу державу.

Згідно з інформацією, Юрій працював газорізальником на Запорізькому ливарно-механічному заводі.

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Хоч він й дуже любить своє місто, проте не звертався, аби його перевели на запорізький напрямок.

Вся Україна – мій дім. Немає різниці, який куточок цього дому боронити, – говорить Юрій. – Впевнений, там є кому захистити мою рідну Запоріжчину. А я, значить, більше потрібен на Чернігівщині,

– розповів Юрій.

Український захисник пригадав, як відбувався його перший бій за Чернігів. За його словами, тоді він пережив три стани – спочатку страх, потім цікавість і азарт.

"Не було хвилювання, лиш розуміння, що ворога, який прийшов на нашу землю, треба давити. І дай Боже, задавимо зовсім", – додав Юрій.

Дивіться світлини захисника Чернігова

Він зазначив, що страшно було бачити наслідки звірств росіян та страждання цивільних у місті. Юрій пригадав, як одразу після обстрілу везли до шпиталю бабусю з дідусем. Міна впала в кількох метрах від них, коли вони прогулювалися по парку. Обох тяжко поранило й було багато крові. Цей спогад залишиться із захисником на все життя.

Що відомо про події у Чернігівщині

Російські вбивці нещадно обстрілювали Чернігівську область. Вони знищили село Новоселівка. Мешканка Галина Сулим розповіла, що вдячна українському солдатові, який помер за її сім'ю. Жінка каже, що він виганяв їх з хати, бо залишатися там було небезпечно. Наступного дня Галина бачила військового вбитим.

Командувач російського Центрального військового округу, генерал-полковник Олександр Лапін нагородив свого сина-танкіста за його "успіхи" на війні проти України. Саме той керував проваленим наступом на український Чернігів та Суми.

Міністр оборони України Резніков Олексій відвідав звільнені від російських загарбників населені пункти на Чернігівщині. Також він нагородив захисників Чернігова, які мужньо стоять.

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