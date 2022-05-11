"Уся Україна – мій дім": історія газорізальника Юрія, який боронить від ворога рідну землю
Джерело:Головнокомандувач ЗС України
Головнокомандувача Збройних Сил України Валерій Залужний розповів про газорізальника Юрія, який боронить від ворога нашу державу.
Згідно з інформацією, Юрій працював газорізальником на Запорізькому ливарно-механічному заводі.
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Хоч він й дуже любить своє місто, проте не звертався, аби його перевели на запорізький напрямок.
Вся Україна – мій дім. Немає різниці, який куточок цього дому боронити, – говорить Юрій. – Впевнений, там є кому захистити мою рідну Запоріжчину. А я, значить, більше потрібен на Чернігівщині,
– розповів Юрій.
Український захисник пригадав, як відбувався його перший бій за Чернігів. За його словами, тоді він пережив три стани – спочатку страх, потім цікавість і азарт.
"Не було хвилювання, лиш розуміння, що ворога, який прийшов на нашу землю, треба давити. І дай Боже, задавимо зовсім", – додав Юрій.
Дивіться світлини захисника Чернігова
Він зазначив, що страшно було бачити наслідки звірств росіян та страждання цивільних у місті. Юрій пригадав, як одразу після обстрілу везли до шпиталю бабусю з дідусем. Міна впала в кількох метрах від них, коли вони прогулювалися по парку. Обох тяжко поранило й було багато крові. Цей спогад залишиться із захисником на все життя.
Що відомо про події у Чернігівщині
- Російські вбивці нещадно обстрілювали Чернігівську область. Вони знищили село Новоселівка. Мешканка Галина Сулим розповіла, що вдячна українському солдатові, який помер за її сім'ю. Жінка каже, що він виганяв їх з хати, бо залишатися там було небезпечно. Наступного дня Галина бачила військового вбитим.
- Командувач російського Центрального військового округу, генерал-полковник Олександр Лапін нагородив свого сина-танкіста за його "успіхи" на війні проти України. Саме той керував проваленим наступом на український Чернігів та Суми.
- Міністр оборони України Резніков Олексій відвідав звільнені від російських загарбників населені пункти на Чернігівщині. Також він нагородив захисників Чернігова, які мужньо стоять.
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