Утік на Близький Схід: де перебуває президент Афганістану
Джерело:МЗС ОАЕ
Президент Афганістану Ашраф Гані у неділю, 15 серпня, склав повноваження і покинув країну. І тільки через 3 дні в ОАЕ заявили, що вони прийняли колишнього афганського лідера.
Напередодні оточення президента повідомляло, що Гані полетів у Таджикистан, однак МЗС країни це заперечило. У Казахстані та Узбекистані також заявили, що президент Афганістану до них не прилітав.
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В ОАЕ не багатослівні
МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів 18 серпня повідомило, що країна прийняла очільника Афганістану разом із родиною.
Невідомо, чи Ашраф Гані одразу полетів туди, чи перебував якийсь час в іншій країні. Річ у тім, що у Кабулі повідомляли, що президент полетить у Таджикистан, а після цього переїде в іншу країну. Жодних деталей у заяві відомства не вказали, так само як і не зазначили, чи прийняли Гані на тимчасовій основі, чи на стільки часу, скільки йому необхідно.
У МЗС тільки додали, що прийняли родину президента Афганістану з гуманітарних міркувань.
Повний текст заяви МЗС ОАЕ
Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ може підтвердити, що ОАЕ прийняли президента Ашрафа Гані та його родину в країні з гуманітарних міркувань.
Втеча президента Ашрафа Гані: головні новини
- 15 серпня 2021 року терористи угрупування "Талібан", які напередодні завоювали майже всі провінції Афганістану, почали наступ на Кабул.
- Влада країни, на чолі з президентом Ашрафом Гані вирішила здати місто мирно.
- Сам президент подав у відставку та покинув країну. Свій вчинок він пояснив прагненням уникнути кровопролиття.
- Після заяв МЗС Таджикистану, Казахстану та Узбекистану, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ашраф Гані може перебувати на Близькому Сході. Мова ішла про Оман.
- Російські дипломати повідомили, що перед втечею літак президента нібито набили грошима.