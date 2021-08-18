Утік на Близький Схід: де перебуває президент Афганістану

Президент Афганістану Ашраф Гані у неділю, 15 серпня, склав повноваження і покинув країну. І тільки через 3 дні в ОАЕ заявили, що вони прийняли колишнього афганського лідера.

Напередодні оточення президента повідомляло, що Гані полетів у Таджикистан, однак МЗС країни це заперечило. У Казахстані та Узбекистані також заявили, що президент Афганістану до них не прилітав.

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В ОАЕ не багатослівні

МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів 18 серпня повідомило, що країна прийняла очільника Афганістану разом із родиною.

Невідомо, чи Ашраф Гані одразу полетів туди, чи перебував якийсь час в іншій країні. Річ у тім, що у Кабулі повідомляли, що президент полетить у Таджикистан, а після цього переїде в іншу країну. Жодних деталей у заяві відомства не вказали, так само як і не зазначили, чи прийняли Гані на тимчасовій основі, чи на стільки часу, скільки йому необхідно.

У МЗС тільки додали, що прийняли родину президента Афганістану з гуманітарних міркувань.

Повний текст заяви МЗС ОАЕ

Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ може підтвердити, що ОАЕ прийняли президента Ашрафа Гані та його родину в країні з гуманітарних міркувань.

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