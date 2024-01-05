Чи утилізують США ракети ATACMS, які могли б передати Україні: Пентагон спростував заяви ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація, що Сполучені Штати начебто утилізують сотні ракет ATACMS, у яких закінчується термін придатності. Згодом у Пентагоні відреагували на публікацію.

Оскільки Україна розпочинає новий рік виснажливої ​​війни, з'являються припущення щодо майбутнього постачання американських ATACMS. Видання Newsweek 2 січня опублікувало статтю про те, що США начебто утилізують сотні ракет ATACMS, які могли б переправити до України.

Дивіться також Росія хоче оснащувати крилаті ракети касетними боєприпасами: наскільки це небезпечно

Важливість передачі Україні ракет ATACMS

Деніел Райс, який був спеціальним радником головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, заявив, що сотні ракет ATACMS M39 і M39A1 планується знищити за "значні" витрати американських платників податків. Райс зауважив, що ці ракети є "чудовою легальною високоточною касетною зброєю".

За його словами, замість утилізації ракети можуть бути відправлені в Україну. Він зауважив, що їх можна використати "дуже ефективно" проти сил Росії.

У виданні повідомляють, що йдеться про ракети, термін придатності яких сплив. Проте ексрадник Залужного стверджує, що "вони працюють" і можуть бути відправлені в Україну.

Ці ракети М39 додають дальності, точності та вбивчості, яких Україна не має без цього внеску,

– сказав він.

Чи придатні ракети до використання

Багато чого залежить від того, наскільки давно минув термін придатності зброї. Про це виданню Newsweek розповів колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

Він наголосив, що ракета може бути придатною до використання навіть через роки після того, як він спливе. За його словами, не надсилати ATACMS на основі терміну придатності – це політичне рішення, а не питання безпеки.

Прояснити це питання взявся і науковий співробітник аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень, який спеціалізується на обороні Близького Сходу та військовому аналізі, Фабіан Гінц. Він погодився з тим, що термін придатності не завжди є точним показником того, чи працює ракета.

Гінц пояснив виданню, що основною частиною є підтримка двигуна твердопаливної ракети в хорошому стані. За його словами, все залежить від якості виробництва та умов зберігання ракет.

З ATACMS, який використовує одноступінчастий твердопаливний двигун, потрібен певний контроль якості, але термін придатності "може бути вищим, ніж оголошено",

– сказав Гінц.

Колишній радник Залужного Райс зазначив, що США все ще використовують MGM-140 ATACMS більшого радіусу дії, але є "десятки тисяч" застарілих ракет різних типів, які Україна могла б випустити з HIMARS і які чекають на знищення.

Ці ракети – інструмент для підриву військ окупантів

За даними ЗМІ, протягом десятиліть після їх появи було виготовлено близько 1650 ракет Block I — типу, який постачається в нашу державу. У середині жовтня агентство новин повідомило, що менше 1114 боєголовок M39 і M39A1 все ще є на складах Сполучених Штатів, багато з них використовувалися в операціях США або були модифіковані.

Райс зазначив, що маючи достатню кількість M39, Україна могла б перешкодити поставкам з тимчасово окупованого Криму російським силам на півдні України.

Він заявив, що українські M39 ATACMS з лінії фронту на півдні та сході країни можуть дістати до Азовського моря та до ключових об'єктів на окупованій Росією території.

Годжес додав, що більша кількість ATACMS дасть Україні інструменти для підриву російських військ на кожній квадратній милі України. За його словами, вагомих причин не надавати зброю немає.

Як в Україні коментують цю ситуацію

Україна вперше застосувала свої ракети ATACMS під час ударів по військових базах загарбників у містах Бердянськ і Луганськ у середині жовтня 2023 року. Ракетами M39 ATACMS було знищено багато гелікоптерів держави-агресорки. За словами Зеленського, ракети "зарекомендували себе".

За словами експерта Defence Express Івана Киричевського, у ракет ATACMS нормативний строк служби складає лише 10 років, а їх виробництво було завершене ще у 1997 році.

Він сказав, що інформація про те, що США буде утилізовувати ATACMS "виглядає дивно". Киричевський зауважив, що в США є інша програма – з переобладнання касетних ракет версії M39 на M57 з унітарною боєголовкою від Томагавка вагою 227 кілограмів.

Але, з іншої сторони, диму без вогню не буває і, можливо, це просто частина внутрішньої дискусії щодо того, що американські військові насправді шукають будь-який можливий привід, щоб нам ці ATACMS не давати. … Не можна виключати, що вони їх хочуть просто порізати на голки,

— сказав Киричевський.

Він також висловив думку, що проблема полягає в тому, що американські військові "за будь-яку ціну не хочуть віддавати нам ATACMS". Киричевський припустив, що це пов'язано з тим, що частина ATACMS може бути справді непридатною для використання, а решту ракет американські військові планують модернізувати.

Реакція Пентагону на публікацію

Речник Міністерства оборони США Пет Райдер 4 січня спростував інформацію видання Newsweek про те, що США збираються знищити списані комплекси ATACMS. Він чітко наголосив, що такі повідомлення є неправдивими.

Я бачив ці повідомлення в ЗМІ. Ми ознайомились з ними, і це неправда. Ці повідомлення неправдиві,

– відповів Пет Райдер журналістці Голосу Америки Карлі Бабб.

Військова допомога від США: останні новини