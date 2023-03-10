Виглядає, як страшне пекло, – в ОП розповіли, що відбувається в Бахмуті

Ситуація в Бахмуті залишається напруженою. Рішення про утримання рішення приймається українським керівництвом колегіально.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна точно знає, якою ціною платить за те, щоб Бахмут все ж вистояв російську навалу.

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Три складові рішення щодо Бахмута

Михайло Подоляк наголосив, що Бахмут – це феномен української історії.

Це вже історичне місце того, як треба вести вкрай тяжкі бої для того, щоб контролювати ініціативу, маючи певне ресурсне обмеження на конкретному етапі війни,

– пояснив він.

На його думку, саме це сьогодні робить Генштаб в Бахмуті.

Михайло Подоляк переконаний, що українська сторона точно знає, яку ціну свідомо платить задля утримання міста. По-перше, наразі ЗСУ знищують абсолютно все російське, що рухається у місті.

"Найбільш боєздатні залишки російської армії: і спецпідрозділи, і "вагнерівці", і зеки – все це буде знищено, а це єдиний ударний кулак російської армії", – переконаний він.

За його словами, друга складова – це демонстрація Генштабом ЗСУ, що таке маневрова війна. Це саме те, що так і не може осмислити російська армія.

Безумовно, це виглядає іноді як пекло, страшне пекло!

– зосередив увагу він.

Радник глави ОП зазначив, що бої за Бахмут – це свідомо контрольований процес з точки зору цілей і задач, які ми там вирішуємо.

Михайло Подяк додав, що третя складова питання Бахмута – це відволікання уваги росіян, які анонсували великий наступ і сконцентрували певний обсяг залишкових ресурсів саме на Бахмутському напрямку.

За його словами, у цей же час українські військові концентруються також і на інших напрямках.

Відволікання уваги на ідеальному рівні,

– пояснив він.

Подоляк підкреслив, що до кінця війни цю ініціативу ми не втратимо.

Михайло Подяк дав оцінку ситуації в Бахмуті: дивіться відео

Українське планування війни

Михайло Подоляк розказав, що наразі в інформаційному просторі дуже багато спекуляції навколо слова "Бахмут".

"Це важливе слово, воно історичне. Безумовно, всі хочуть дати свою оцінку, експертну оцінку. Це дуже важливі оцінки, безумовно", – наголосив він.

Проте, на його думку, зазвичай вміст об'єктивної інформації у таких повідомленнях коливається від 1 до 10%. Усе решта – це особисті думки та здогадки.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення велика кількість іноземних аналітиків говорили про те, що українцям варто втікати з України, тому що Росія дуже швидко поставить її на коліна. Тому крізь призму досвіду маємо довіряти лише оцінкам Генштабу та ставкам верховного головнокомандувача.

Є величезний Генштаб, який займається плануванням, є командувачі оперативних напрямків,

– пояснив він і додав, що також залучається велика кількість інших силових органів, представників Радбезу задля обговорення всіх сценаріїв розвитку подій.

Подоляк додав, що в нашій країні – це завжди діалог. До того ж всі рішення приймаються колегіально.

"Ставка – це десятки людей, тридцять, сорок людей, які вивчають усю ситуацію і приймають колегіально консолідоване рішення, виходячи з ресурсів, розуміння ризиків і того, що ми хочемо мати через тиждень-два", – додав він.

Подоляк переконаний, що саме це і є плануванням війни. Воно в Україні набагато краще, ніж у Росії та багатьох інших країнах, які думали, що вміють воювати.

Бої в Бахмуті: останнє