Утримування військ біля кордону України коштує Кремлю 10 мільйонів доларів на добу, – експерт

Капітан Андрій Риженко розповів, що утримання майже 100-тисячної російської армії біля кордону України коштує орієнтовно декілька мільйонів доларів на добу. На думку експерта, це не надто великі витрати.

Капітан першого рангу, заступник начальника штабу Військово-морських сил України у 2004 – 2020 роках також пояснив, що зараз на одного російського військового припадає 100 тисяч доларів.

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Москва щодоби витрачає мільйони доларів на утримання війська на кордоні з Україною

Андрій Риженко розповів, що утримання такого війська "вартує серйозних грошей".

Якщо прийняти за константу цифру, яку озвучив міністр оборони Резніков, – 94 тисячі військових Росії біля кордонів України – утримання такого угруповання може коштувати близько 10 мільйонів доларів на добу,

– заявив експерт.

Однак він пояснив, що ці гроші не є для Росії надто великими. Адже утримання 120 тисяч військових угруповання коаліційних сил в Афганістані в 2011 – 2012 році коштувало майже третину мільярда на добу.

"Тобто утримання військ біля українських кордонів для Росії не таке дороге", – заявив Риженко.

Росія намагається використати маневри з метою психологічного впливу на українців

Експерт розповів, що бюджет Росії за 25 років збільшився у 12 разів. Саме тому: "У них зараз на одного військового припадає 100 тисяч доларів. Це у 6 разів більше, ніж на одного військового України".

Експерт пояснив, що це "кошти на все: на підготовку, на техніку".

І ось цей фактор дає змогу використовувати ці маневри вздовж кордону з метою впливу, зокрема на населення. І у такій позиції постійного впливу ми перебуваємо з 2014 року,

– пояснив експерт.

Він додав, що ще 7 років тому військ Росії було набагато менше. Натомість за цей час "сформовані цілі армії неподалік наших кордонів. Ось буквально два тижні тому було відкрито контрольний пункт 20 армії у місті Вороніж".

Експерт також пояснив, що наразі:

Росія нарощує власний бойовий потенціал : перекидає нові ракетні системи, авіацію, танки, створює умови для людей, формує контруправління. Також війська значно збільшуються в розмірах, війська стають об'єднані — у їхньому складі вже одразу різні формування різних видів та родів збройних сил;

: перекидає нові ракетні системи, авіацію, танки, створює умови для людей, формує контруправління. Також війська значно збільшуються в розмірах, війська стають об'єднані — у їхньому складі вже одразу різні формування різних видів та родів збройних сил; ситуацію з Кремлем вибірково подають у ЗМІ: "Для внутрішньої російської аудиторії агресором є не Росія, а Україна".

Плюс розганяється ця істерія про Україну. Наразі знову багато новин на російських каналах щодо того, що Україна "готується напасти на Донбас". І йде вплив не лише на населення України, а й на населення Росії,

– пояснив експерт.

До речі, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук заявив, що не вірить у те, що взимку Росія нападе на Україну. Адже, на думку українського політика, має передувати робота "п'ятої колони" на українській території. Саме про це забувати не слід.

3 грудня американська преса написала, що адміністрація Джо Байдена " зважує варіанти відправити в Україну військових радників та нове обладнання, включаючи зброю, щоб підготувати партнерів до можливого російського вторгнення". Американські чиновники кажуть, що вони налаштовані не бути застуканими зненацька під час чергової російської воєнної операції.

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