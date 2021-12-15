Утримують окупанти: український в'язень Матюшенко у критичному стані

Валерій Матюшенко перебуває в критичному стані в російській колонії. Якщо його не лікуватимуть, то це може призвести до онкологічного новоутворення або навіть смерті.

Відповідну інформацію оприлюднила Уповноважена Верховної Ради з прав людини. Про це вона повідомила 15 грудня в телеграмі.

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Матюшенко у критичному стані: йому не надають медичну допомогу

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмили Денісова розповіла, що Валерій Матюшенка незаконно утримується Росією на тимчасово окупованій території Донецької області у Макіївській виправній колонії №32.

За словами Денісової, згідно з медичним висновком, за протоколом ультразвукової діагностики щитоподібної залози, він має:

ознаки дифузно-осередкових змін щитоподібної залози;

глибоку шийну лімфадопатію з обох сторін.

Зволікання з кваліфікованим лікуванням може призвести до онкологічного новоутворення,

– написала Денісова.

Вона повідомила, за рекомендацією лікаря, медобстеження має бути кожні 3 місяці. Також Матюшенко потребує постійного медикаментозного забезпечення.

У Матюшенка синдром Туретта

"Також Валерій Матюшенко має вроджене генетичне захворювання – синдром Туретта, який характеризується підсвідомими постійними скороченнями м'язів. Після перенесених тортур, його стан погіршився, інтервал між нервовими тиками становить лише декілька секунд, що призводить до морального та фізичного виснаження", – повідомила Денісова.

Вона також розповіла, що в ув'язненого утворився вузол в паховій зоні. Він утворився через 10 місяців важкої роботи у в'язниці "Ізоляція". Виявилось, що це пахова грижа, що спричинила защемлення кишківника.

Без оперативного втручання, защемлення може призвести до летального наслідку. В умовах виправної колонії вчасно надати потрібну меддопомогу неможливо,

– заявила Денісова.

Вона пояснила, що такі дії щодо ув'язненого є порушенням не лише українського законодавства, але також норм міжнародного права, зокрема:

Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни;

а також додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року;

Європейської Конвенції із захисту прав;

основоположних свобод людини 1950 року.

Уповноважена з прав людини звернулась до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб вони терміново здійснили візит до Матюшенка, сприяли його госпіталізації, а також забезпечили його медичною допомогою.

Денісова також попросила координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер втрутитись в ситуацію, щоб звільнити ув'язненого за станом здоров'я.

Що відомо про ув'язненого Валерія Матюшенка

Музиканта та підприємця Валерія Матюшенко в полоні утримують з 15 липня 2017 року. Його затримали в селищі Кальміуському, що на Донеччині. Тоді йому на голову одягли мішок та вивезли у невідомому напрямку.

Згодом чоловіка побили та поламали йому ребра. З того часу російські бойовики утримують громадянина України.

Через три роки, у серпні 2018 року проросійські окупанти засудили громадянина України нібито за "шпигунство на користь України". Так званий окупаційний "суд" дав йому 10 років ув'язнення.

Протягом 4 років Валерія Матюшенка виключають зі списків на обмін. Окрім того, за словами Денисової, до нього не допускають до нього представників Червоного Хреста, ОБСЄ та ООН.

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Повний текст публікації Людмили Денісової

Стан здоров'я громадянина України Валерія Матюшенка, який незаконно утримується органами окупаційної адміністрації Росії на тимчасово окупованій території Донецької області у Макіївській виправній колонії №32, критичний.

Відповідно до медичного висновку за протоколом ультразвукової діагностики щитовидної залози, Валерій має ознаки дифузно-осередкових змін щитовидної залози та глибоку шийну лімфадопатію з обох сторін. Зволікання з кваліфікованим лікуванням може призвести до онкологічного новоутворення.

Також Валерій Матюшенко має вроджене генетичне захворювання – синдром Туретта, який характеризується підсвідомими постійними скороченнями м'язів. Після перенесених тортур, його стан погіршився, інтервал між нервовими тиками становить лише декілька секунд, що призводить до морального та фізичного виснаження.

За отриманою інформацією, у Валерія Матюшенка стався напад: вузол, що утворився в паховій зоні внаслідок тяжких робіт впродовж 10 місяців у сумнозвісній в’язниці «Ізоляція», виявився паховою грижею, що спричинило защемлення кишківника. Без оперативного втручання, защемлення може призвести до летального наслідку. В умовах виправної колонії вчасно надати потрібну меддопомогу неможливо.

Валерій перебуває в полоні з 15 липня 2017 року. Після затримання пережив сильні побої, йому зламали ребра. 28 серпня 2018 року був засуджений окупантами за "шпигунство на користь України" до 10 років позбавлення волі.

Чотири роки Валерія Матюшенка виключають зі списків на обмін та не допускають до нього представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ОБСЄ, ООН.