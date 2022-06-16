Увечері ворожі гелікоптери обстріляли Глухівщину, вдень на міні підірвалося авто з людьми, – ОВА
Джерело:Дмитро Живицький
На Сумщині на міні підірвався автомобіль з чотирма людьми. Також російські окупанти вгатили по регіону мінометами та артилерією.
Відповідну інформацію повідомив очільник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький. Про це він написав ввечері 15 червня – на 112 день війни, яку Росія почала проти України.
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На Сумщині загинули 3 людей, ворог продовжує атаки
Протягом дня російські окупанти двічі обстріляли Новослобідську громаду – з мінометів та артилерії.
На одній з ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка. Троє людей загинули на місці, один – поранений. Наразі перебуває в лікарні,
– повідомив Живицький.
Також посадовець додав, що:
- після 14 години – були поодинокі постріли по Есманській та Білопільській громадам;
- після 20 години – два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова.
На жаль, російські окупанти потрапили в житловий будинок – одна людина загинула, шестеро отримали поранення.
За словами Живицького, пошкоджені об'єкти інфраструктури.
Коротко про останні новини на Сумщині
- 13 червня російські окупанти відкрили по Есманській громаді, що на Сумщині, мінометний вогонь. Відомо, що пролунали 14 вибухів.
- У цей же день на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас, також там пролунав гранатометний постріл. Внаслідок дій окупантів 2 людей отримали поранення, одна особа – загинула.
- Ввечері 13 червня регіон атакували з мінометів. Тоді було 30 "прильотів".
- 13 червня стало відомо, що на війні під час бою загинув колишній голова Охтирської РДА Сергій Гавриленко. Йому було 42 роки. Військовослужбовець був аспірантом в Харківському національному педагогічному університеті імені Сковороди.
- 11 червня радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що ймовірність відкриття фронту на Сумщині є достатньо низькою. Зокрема він пояснив, що російські окупанти тікали з півночі України точно не з думкою про те, що повернуться. Смірнов додав: "Якби вони могли там залишитись, тримати оборону – вони б звідти не виходили".
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