Арахамія відповів на чутки про відставку Тарана й Малюськи
Джерело:24 канал
Давид Арахамія прокоментував ситуацію щодо міністрів. Він запевнив, що через інформацію про ймовірну відставку Малюськи й Тарана ввесь Кабмін на нервах.
Нардеп від "Слуг народу" Давид Арахамія відповів на запитання журналістів щодо чуток про ймовірну відставку міністрів. Раніше мовилось про міністра оборони та міністра юстиції.
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Арахамія спростував чутки
Я не знаю, де ви це взяли… Малюська, Таран, Абрамовський… Увесь Кабмін сьогодні на нервах, бо секретна нарада, кадрове питання…
– сказав Арахамія.
Нардеп сказав, що не хоче "подавати таких сигналів", тому що це розбалансовує роботу держоргану.
На питання, чи буде відставки Дениса Малюськи та Андрія Тарана, Арахамія відповів відмовою.
Ні, не буде,
– сказав нардеп.
Він пояснив, що на це навіть немає часу. Щодо подальшої посади Арсена Авакова, то Арахамія заявив – "це треба його питати".
Що цьому передувало
- Володимир Зеленський нібито збирає "Слуг народу" на закриту нараду. Ймовірно, вона відбудеться 17 липня.
- Повідомляли, що на ній можуть розглянути заміну міністра оборони Андрія Тарана, міністра юстиції Дениса Малюськи та міністра культури Олександра Ткаченка.
- 13 липня подав у відставку глава МВС Арсен Аваков. Арахамія зауважив, що останній може залишитися у команді в іншому амплуа.