Ув'язнення Саакашвілі в Грузії: у мережі опублікували відео затримання політика
5 жовтня 2021 , 13:48Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Sputnik Грузия"
Третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ув'язнили у Грузії 1 жовтня. У мережі опублікували кадри затримання політика.
На кадрах помітно, як Саакашвілі спокійно дозволяє себе арештувати. Відео опублікували місцеві ЗМІ 5 жовтня.
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У мережі поширили відео затримання Саакашвілі
На кадрах видно, як на третього президента Грузії надягають наручники,
– повідомило видання.
Також журналісти помітили, що на столі – хінкалі, хліб та горілка. До речі, перед затриманням Саакашвілі вже в наручниках п'є щось зі стакана на столі.
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Що відомо про затримання Міхеіла Саакашвілі
- Вранці 1 жовтня політика Міхаіла Саакашвілі затримали у Грузії. Причина – кримінальні справи проти Саакашвілі у справах про побиття депутата Валерія Гелашвілі та вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії".
- У 2018 році його заочно засудили до 3 років ув'язнення за перевищення повноважень. Інший термін – на 6 років ув'язнення за причетність до побиття у 2005 році депутата Гелашвілі.
- Помилувати політика може президентка, проте Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.
- Сам політик заявив, що є "фактично особистим в'язнем Путіна". Він також 1 жовтня оголосив голодування та заявив, що припинить його тоді, коли він та затримані через нього люди не будуть звільнені". До речі, разом з Саакашвілі арештували власника квартири, у якій перебував політик.