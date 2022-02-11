Уявіть, скільки людей загине, – Данілов відкинув ідею військового звільнення окупованого Донбасу

Секретар РНБО Олексій Данілов відкинув ідею силового звільнення окупованих територій Донбасу від бойовиків. Причиною цього є те, що Україна не бажає масових жертв серед населення.

За словами Олексія Данілова, для України є важливими життя громадян. Про це секретар РНБО заявив під час брифінгу після виїзного засідання у Харкові, про це інформує 24 канал.

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Росія поширює фейк

Олексій Данілов наголосив на тому, що Росія почала війну на території України та окупувала наші землі. Зараз же Кремль поширює фейки про те, що Україна хоче забирати свої території військовим шляхом.

Секретар РНБО пояснив, що Україна є відпоідальною за життя цивільного населення Донбасу. Водночас силове повернення території спричинить велику кількість жертв.

Якщо, не дай Боже, сьогодні війська підуть в наступ, то уявляєте кількість населення, яка може загинути при такій операції? Для нас людські життя – найвища цінність,

– заявив Данілов.

Також секретар РНБО підкреслив, що Крим і частина окупованого Донбасу неодмінно повернуться під контроль України. Це лише питання часу.

Війна на Донбасі: останні новини

Російські найманці продовжують цинічно порушувати режим тиші. Зокрема окупанти тричі обстріляли українські позиції 11 лютого та поранили нашого захисника.

Водночас бойовики продовжують проводити військові навчання. За даними розвідки, найманців привели у вищу ступінь боєготовності.

Крім того, окупанти стягують військову техніку ближче до лінії розмежування.

Брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО у Харкові: дивіться відео