УЗ готова підвищувати тариф на 15%, але не готова надавати якісні послуги, – Криворучко.

"Укрзалізниця" готова підвищувати тариф на 15%, але не готова надавати якісні послуги.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

"Причин такого положення справ кілька. Ну, по-перше – якість. Сучасні послуги, які надає "Укрзалізниця", на жаль, не такі високі, як того хочуть і вимагають вантажовідправники. Тобто, цей період доставки подовжився, і призводить до зриву, до накопичення, по-перше, запасів готової продукції на складах у багатьох виробників. А, по-друге, призводить до зриву певних строків поставок, що, відповідно, природно, не подобається з одного боку. І платити більше за послугу такої якості багато вантажовідправників не хочуть. Крім того, для "Укрзалізниці" підвищення тарифів повинно привести до збільшення виручки порядку 15-20 мільярдів гривень. Досить значна сума", – сказав він.

"І ось учасники ринку, власне, з усіма консультаціями, які ми проводили, хочуть розуміти, наскільки прозоро ці кошти будуть витрачатися. Тобто не хотілося, щоб ці кошти акумулювала "Укрзалізниця" і з'їла десь всередині себе. Якщо ці кошти дійсно будуть і дієво спрямовані на вирішення проблеми з тягою або з інфраструктурою, учасники ринку, загалом-то, готові платити більше", – додав Криворучко.