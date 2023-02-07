Узбережжя Ізраїлю накрив шторм Барбара
Джерело:Times of Israel
По всьому світу продовжують бушувати природні лиха. 6 лютого стихія накрила Ізраїль. Там вирував потужний шторм під назвою Барбара.
Шторм приніс із собою сильний вітер, зливи і температуру, близьку до нуля.
Важливо Потужні землетруси у Туреччині та Сирії: кількість жертв зросла до понад 4 200 осіб
Не минулося без постраждалих
На жаль, внаслідок вирування негоди травми отримали багато людей, Серед них і діти. Зокрема:
- 11-річний хлопчик був серйозно травмований гілкою дерева, що впала в центральному місті Тель-Монд,
- а 13-річна дівчинка отримала легкі поранення за схожих обставин в передмісті Тель-Авіва Ор-Єгуда.
Крім того, у прибережному місті Нетанія легкі поранення отримали 75-річна жінка і чоловік віком близько 40 років, а в Тель-Авіві – 81-річна жінка, обох збив з ніг сильний вітер.
У кібуці Адаміт на заході Галілеї четверо людей отримали легкі поранення в результаті зіткнення двох автомобілів, що сталося після того, як на один з них впала гілка дерева. А у прибережному місті Ашдод навіть обвалилося будівельне риштування. Про постраждалих не повідомляється.
Стихійні лиха у світі
- Серія смертоносних землетрусів у Туреччині та Сирії за один день вже забрали життя сотень людей.
- Поштовхи були відчутні також в Грузії, Ізраїлі, Лівані та на Кіпрі. Однак сейсмологи попереджають, що афтершоки можуть тривати ще кілька тижнів.
- А після потужного землетрусу, який сколихнув Туреччину й Сирію, влада Італії попередила своїх громадян про потенційну загрозу цунамі на узбережжі країни.
- А 6 лютого землетрус стався і у західній частині Нью-Йорка, США. Зазначають, що його магнітуда сягнула позначки 3,8.