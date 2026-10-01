"Енергетичне перемир'я" на тлі нових загроз: чи вигідні Україні переговори напередодні зими

Уже в жовтні планується проведення зустрічей, головною метою яких є домовленість про так зване "енергетичне перемир'я": припинення взаємних ударів по об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Проте доцільність і вигода таких кроків для нашої держави залишаються під великим питанням.

Наскільки реальним є такий сценарій, в ефірі розповів колишній міністр палива та енергетики України, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков, передає 24 Канал.

Хто вирішує долю "енергетичного перемир'я"?

Коментуючи чутки про можливе припинення ударів по об'єктах енергетики, Іван Плачков наголосив, що це питання лежить виключно у площині великої політики.

Що стосується енергетичного перемир'я – це більше такі політичні питання, і це вирішують військові,

– підсумував Іван Плачков.

Експерт додав, що ефективність будь-яких угод чи міцність наших позицій на переговорах прямо залежить від здатності Сил оборони України завдавати потужних дзеркальних ударів по російських об'єктах – не лише по нафтопереробних заводах (НПЗ), а й по електростанціях та теплоелектроцентралях (ТЕЦ) у містах РФ.

Чи готова Україна до зими без перемир'я

За словами ексміністра, на сьогодні український енергокомплекс підготовлений на достатньому рівні. Влада та енергетики зробили все можливе, щоб забезпечити громадян світлом і теплом:

Накопичено понад 14 мільярдів кубометрів газу;

Забезпечено запаси вугілля на складах електростанцій;

Виконано колосальний обсяг ремонтних робіт на зруйнованому обладнанні;

Побудовано багато додаткових джерел малої розподіленої генерації, особливо у великих містах.

Водночас Плачков констатував, що ситуацію ускладнює й те, що Росія змінила тактику й наразі намагається розділити лівий та правий береги Дніпра, атакуючи високовольтні лінії, опори та переходи, аби створити штучний дефіцит електрики на Лівобережжі.