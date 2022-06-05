Росіяни ввечері понад пів години обстрілювали Харків: окупанти били по місту безперервно

Російські військові пізно ввечері 5 червня щільно обстрілюють Харків. Війська агресора безперервно обстрілюють місто вже понад пів години.

У Харкові загроза артобстрілу

Містяни повідомляють про вибухи на півночі та сході міста. Також вибухи лунають у районі Нових будинків.

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О 21:38 журналісти Суспільного повідомили, що в Харкові та Харківській громаді є загроза артобстрілу з боку російських військових.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що росіяни знову обстрілюють житлові райони. Синєгубов закликав харків'ян перебувати в укриттях, щоб врятуватися від вогню ворога.

У Харкові тривога та загроза ракетного удару

Близько 20:50 повідомлялося про звуки вибухів у Харкові.

У місті та Харківській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

Росія не припиняє обстріли Харківщини

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що 4 червня під вогнем збройних сил Росії були населені пункти Харківського та Чугуївського районів Харківщини. Унаслідок цього спалахнули пожежі.

Синєгубов інформував про запеклі бої в Харківській області. За його словами, війська агресора наступають відразу на декількох напрямках.

Також очільник Харківської ОВА констатував, що Росія не відмовилася від захоплення Харкова, адже це стратегічне завдання для загарбників. Він вважає, що росіяни спробують окупувати Харків.

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Додамо, що 5 червня стало відомо, що росіяни вже втретє обстріляли аеродром "Коротич" у Харківській області. Атака загарбників знищила два ангари та авіатехніку.

У Генштабі ЗСУ 5 червня заявили, що ворог вів активну оборону Харківському напрямку. Основні зусилля окупанти зосереджували на утриманні зайнятих рубежів та прикордонних районів на північ від Харкова.

Зауважимо, що Росія не припиняє обстрілювати цивільну інфраструктуру та позиції ЗСУ. У п'ятницю, 3 червня, окупанти з вертольотів Мі-8 вдарили по позиціях ЗСУ на Харківщині.

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