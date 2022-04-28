Уже пуляють куди попало, – "кіборг" Костенко про істерію росіян перед 9 травня

До 9 травня залишається все менше часу, а ця дата по суті була дедлайном Путіна для святкування хоч якоїсь "перемоги" у війні Росії проти України. Істерія росіян уже починає проявлятись.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий та захисник Донецького аеропорту Роман Костенко. За його словами, уже помітно, як окупанти атакують навмання.

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"Кіборг" упевнений, що істерія росіян уже почалася і їм справді потрібна хоч якась перемога. Вони роблять усе для того, щоб встигнути до 9 травня, а тому помітні нераціональні атаки.

Перебуваючи на першій лінії, вони й так зараз пуляють, куди потрапляє. Ми бачимо, як не шкодують артилерію. Пуляють усе, що довкола,

– зазначив Костенко.

Він додав, що продовженням істерії є і те, що начальник генштабу збройних сил Росії прибув в Україну й особисто керуватиме наступом росіян під Ізюмом, бо вони вже роблять будь-що, аби був результат до 9 травня.

"Я впевнений, що коли вони починали війну 24 лютого, то розрахували, що 8 травня підпишуть акт капітуляції, а 9 травня, мабуть, зроблять парад перемоги", – підкреслив український боєць.

Росіяни перекидають частину техніки для параду у Москві , яка мала бути залучена до бойових дій проти України. Ворог хоче створити картинку своєї потужності.

Військовий також наголосив на тому, що не має сумнівів у тому, що Україна вистоїть. "Нам усе одно, коли буде наш день перемоги. Ми його зробимо тоді, коли переможемо", – підсумував "кіборг".

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