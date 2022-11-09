Пішов за Катериною ІІ: в Ужгороді демонтували пам'ятник "визволителям"

В Ужгороді демонтували пам'ятник радянським воїнам. На його місці можуть поставити інший.

Відповідну інформацію повідомив 9 листопада очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його даними, департамент обласної військової адміністрації вже отримав завдання щодо цього.

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В Ужгороді позбулись радянського пам'ятника

Пам'ятник "визволителям" в Ужгороді біля українсько-словацького кордону...все!

– повідомили в ОВА.

В Ужгороді демонтували радянський пам'ятник: відео

Варто зазначити, що пам'ятник поставили ще у 1970 році на нинішній вулиці Собранецькій за кілометр від Ужгорода та неподалік контрольно-пропускного пункту "Ужгород".

Його висота була 11 метрів, а важив він 19 тонн. Біля нього був камінь з типовим для того часу написом: "Тут були завершені бої радянських військ за звільнення Української РСР від німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни".

В Ужгороді можуть створити меморіал сучасним героям

Очільник обласної військової адміністрації заявив, що на місці демонтованої пам'ятки можуть встановити пам'ятник або меморіал на честь 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які борються з ворогом на Луганщині.

Профільний департамент ОВА вже отримав завдання зібрати групу експертів, представників громадянського суспільства, сімей військових та інших...,

– заявив Віктор Микита.

За його даними, група повинна створити концепт пам'ятника чи меморіалу сучасним героям українсько-російської війни.

Нашумілий пам'ятник Катерині ІІ також демонтують

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