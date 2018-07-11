11:41
11 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
25°C 18°C
  • четвер
    28°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 19°C
  • субота
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. На Дерипаска посипалися біди. Мафія по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 10 липня
Вєсті.UA. Як Луценко виганяв злого духа. Бджоли Ляшка
Вєсті.UA
20:43, 10 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

В аеропорту Анталії застрягли 170 українців

1230 Читать новость на русском
Українці застрягли в аеропорту Анталії
Українці застрягли в аеропорту Анталії / antalyatransferservice.com

Українські туристи не можуть вилетіти з аеропорту Анталії вже понад 12 годин. На рейс до Києва очікують 170 туристів, в тому числі 30 дітей.

Пасажири перебувають в залі для посадки, літака досі немає. Про це ТСН.ua повідомив один з туристів.

Читайте також: Недбалі авіакомпанії та туроператори: як відшкодувати збитки пасажира

"Компанія Join Up! не пояснює причин і не поспішає надати харчування або навіть воду", – зазначив він.

Спершу українці отримали посадкові документи на рейс авіакомпанії SkyUp, але потім їх змінили на Anda Air. Однак, посадки досі немає.

Зазначимо, цього літа вже не раз виникали ситауції із затримкою чи перенесенням рейсів з України і навпаки. Багато таких випадків пов'язані з авіакомпанією Bravo Airways та туроператором Join Up! У Державіаслужбі заявили, що не можуть забрати ліцензію в авіаперевізника і не мають повноважень на перевірку туроператора.

Теги: Новини України Новини Києва авіація Новини Туреччини Подорожі
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День шоколаду: 5 вишуканих десертів, які ви зможете приготувати вдома
сьогодні, 09:01 День шоколаду: 5 вишуканих десертів, які ви зможете приготувати вдома
Олена Булан 1682
Фінал Захара: чому ватажок терористів втік до РФ та навіщо була вся клоунада
сьогодні, 08:41 Фінал Захара: чому ватажок терористів втік до РФ та навіщо була вся клоунада
Олексій Чибісов 3979
Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
9 липня, 10:00 Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
2665
Головні новини 10 липня: кінець порятунку дітей у Таїланді, скандал зі "Слава Україні" триває
сьогодні, 08:01 Головні новини 10 липня: кінець порятунку дітей у Таїланді, скандал зі "Слава Україні" триває
5305
Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
10 липня, 22:01 Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
Юрій Бутусов 1781
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
Вихідні-2018: Кабмін затвердив перенесення робочих днів
 11 січня , 12:12
Український науковець поділився унікальними відкриттями в Антарктиді
 23 січня , 16:37
В Україну не пустили "прокремлівського байкера"
18 лютого , 11:22
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук