В аеропорту Анталії застрягли 170 українців

Українські туристи не можуть вилетіти з аеропорту Анталії вже понад 12 годин. На рейс до Києва очікують 170 туристів, в тому числі 30 дітей.

Пасажири перебувають в залі для посадки, літака досі немає. Про це ТСН.ua повідомив один з туристів.

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"Компанія Join Up! не пояснює причин і не поспішає надати харчування або навіть воду", – зазначив він.

Спершу українці отримали посадкові документи на рейс авіакомпанії SkyUp, але потім їх змінили на Anda Air. Однак, посадки досі немає.

Зазначимо, цього літа вже не раз виникали ситауції із затримкою чи перенесенням рейсів з України і навпаки. Багато таких випадків пов'язані з авіакомпанією Bravo Airways та туроператором Join Up! У Державіаслужбі заявили, що не можуть забрати ліцензію в авіаперевізника і не мають повноважень на перевірку туроператора.