В аеропорту "Київ" літак скоїв невелику аварію: фото

У середу, 5 грудня, в аеропорту "Київ" імені Сікорського (Жуляни) літак авіакомпанії "Мотор Січ" зіткнувся з наземним джерелом електроживлення.

Про це у Facebook повідомив волонтер Роман Сініцин.

"ЯК-40 "Моторсічі" не розминувся з генератором. ЯК-40 переміг", – коротко повідомив волонтер.

Читайте також: Експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався вдруге

Речниця аеропорту "Київ" Галина Богданенко розповіла "Громадському", що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте в літака пошкоджено крило.

За попередньою інформацією, інцидент стався з вини пілота, який почав рух без відповідної команди,

– додала речниця аеропорту.

Вона також зазначила, що обставини аварії нразі з’ясовуються.

Інформація у розкладі рейсів аеропорту свідчить, що рейс M9254, який мав вирушити з Києва в Одесу о 9:50 перенесли на 14:00. Цей авіарейс мав виконати літак Як-40 з реєстраційним номером UR-MSX, який і зіткнувся з генератором.