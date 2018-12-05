В аеропорту "Київ" літак скоїв невелику аварію: фото
У середу, 5 грудня, в аеропорту "Київ" імені Сікорського (Жуляни) літак авіакомпанії "Мотор Січ" зіткнувся з наземним джерелом електроживлення.
Про це у Facebook повідомив волонтер Роман Сініцин.
"ЯК-40 "Моторсічі" не розминувся з генератором. ЯК-40 переміг", – коротко повідомив волонтер.
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Речниця аеропорту "Київ" Галина Богданенко розповіла "Громадському", що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте в літака пошкоджено крило.
За попередньою інформацією, інцидент стався з вини пілота, який почав рух без відповідної команди,
– додала речниця аеропорту.
Вона також зазначила, що обставини аварії нразі з’ясовуються.
Інформація у розкладі рейсів аеропорту свідчить, що рейс M9254, який мав вирушити з Києва в Одесу о 9:50 перенесли на 14:00. Цей авіарейс мав виконати літак Як-40 з реєстраційним номером UR-MSX, який і зіткнувся з генератором.
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