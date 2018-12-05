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      В аеропорту "Київ" літак скоїв невелику аварію: фото

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      В аеропорту "Київ" літак скоїв невелику аварію
      В аеропорту "Київ" літак скоїв невелику аварію / Фото з вільних мереж

      У середу, 5 грудня, в аеропорту "Київ" імені Сікорського (Жуляни) літак авіакомпанії "Мотор Січ" зіткнувся з наземним джерелом електроживлення.

      Про це у Facebook повідомив волонтер Роман Сініцин.

      "ЯК-40 "Моторсічі" не розминувся з генератором. ЯК-40 переміг", – коротко повідомив волонтер.

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      Речниця аеропорту "Київ" Галина Богданенко розповіла "Громадському", що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте в літака пошкоджено крило.

      За попередньою інформацією, інцидент стався з вини пілота, який почав рух без відповідної команди,
      – додала речниця аеропорту.

      Вона також зазначила, що обставини аварії нразі з’ясовуються.

      Інформація у розкладі рейсів аеропорту свідчить, що рейс M9254, який мав вирушити з Києва в Одесу о 9:50 перенесли на 14:00. Цей авіарейс мав виконати літак Як-40 з реєстраційним номером UR-MSX, який і зіткнувся з генератором.

      Теги: Новини України Новини Одеси авіація Аварії та ДТП Новини Києва Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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