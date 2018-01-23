В Дніпрі в приміщенні сміттєзбірника знайшли тіло чоловіка

Сьогодні, 23 січня, близько 12:00 години в одному з районів Дніпра правоохоронці виявили труп чоловіка. Тіло місцевого двірника виявили в приміщенні сміттєзбірника однієї з багатоповерхівок.

Про це повідомляє "Інформатор".

За словами жителів будинку чоловік проживав в підсобному приміщенні сміттєзбірника. Там він обладнав повноцінну кімнату для життя. Нажаль, впізнати тіло чоловіка поки ще ніхто не зміг, адже, як стверджують жителі будинку, вони не знають свого двірника в обличчя.



Правоохоронці встановлюють особу чоловіка

За словами правоохоронців пацюки спотворили тіло чоловіка. Наразі не відомо що саме стало причиною його смерті.

Читайте також: В Одесі понад добу катували викраденого таксиста: деталі жорстокого інциденту

На місці працюють правоохоронці та з'ясовують усі обставини смерті чоловіка.