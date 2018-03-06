В Іспанії художниця створює шедевральні малюнки на купюрах: фото
Молода іспанська художниця Марі Ролдан по-особливому розмальовує європейські купюри.
Для своєї творчості Марі Ролдан обирає світові шедеври визнаних художників. Картини дівчина відтворює на банкнотах євро. Барвисті малюнки, які гармонійно поєднані з кольорами купюр, художниця фотографує та виставляє на сторінці Instagram
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Таким чином Марі Ролдан вносить поезію в світ грошей. Наразі дівчина вже відтворила картини легендарних Вінсента Ван Гога, Пабло Пікассо, Сандро Ботічеллі, Кацусіки Хокусай, Рене Магрітта.
Джерело: 24 Канал
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