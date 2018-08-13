В Іспанії під час фестивалю впала дерев'яна конструкція: багато постраждалих
У місті Віго на західному узбережжі Іспанії під час спортивно-музичного фестивалю O Marisquino на набережній під відвідувачами провалилася дерев'яна конструкція, понад 300 осіб постраждало.
Про це повідомляє ВВС.
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Сотні людей стояли на дерев'яній платформі. Під їхньою вагою дерев'яна конструкція розвалилася і впала у море. Людей довелося діставати водолазам та рятувальникам. Відомо, що 313 осіб отримали травми, п'ятеро – у важкому стані.
На щастя, загиблих внаслідок інциденту немає.
"Це була чимала і міцна дерев'яна платформа. Ми поки не знаємо, чому вона не витримала ваги людей. Кількість травмованих може зрости, зараз лікарі працюють над тим, щоб дати нам більше інформації", – зазначив мер міста Віго Абель Кабалєро.