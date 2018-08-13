В Іспанії під час фестивалю впала дерев'яна конструкція: багато постраждалих

У місті Віго на західному узбережжі Іспанії під час спортивно-музичного фестивалю O Marisquino на набережній під відвідувачами провалилася дерев'яна конструкція, понад 300 осіб постраждало.

Про це повідомляє ВВС.

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Сотні людей стояли на дерев'яній платформі. Під їхньою вагою дерев'яна конструкція розвалилася і впала у море. Людей довелося діставати водолазам та рятувальникам. Відомо, що 313 осіб отримали травми, п'ятеро – у важкому стані.

Preocupado por las noticias que llegan acerca del desplome de una parte de la pasarela de madera del Puerto de Vigo. Confiamos en que no se confirme ningún herido grave. Nos acercamos. #Marisquino18 pic.twitter.com/WLCF3aP3aM — Diego Gago Bugarín (@DiegoGagoB) 12 серпня 2018 р.

На щастя, загиблих внаслідок інциденту немає.

"Це була чимала і міцна дерев'яна платформа. Ми поки не знаємо, чому вона не витримала ваги людей. Кількість травмованих може зрости, зараз лікарі працюють над тим, щоб дати нам більше інформації", – зазначив мер міста Віго Абель Кабалєро.

Marisquiño: este vídeo muestra los instantes después del colapso del muelle en Vigo. Via @VstolGz pic.twitter.com/fll89lfpXJ — Matthew Bennett (@matthewbennett) 12 серпня 2018 р.