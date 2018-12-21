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      В історичному центрі Львова власник АЗС збудує сучасний готель: як він виглядатиме

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      В історичному центрі Львова збудують сучасний готель
      В історичному центрі Львова збудують сучасний готель / Візуалізація ЛМР

      На площі Міцкевича у самому центрі Львова, що входить до історичної спадщини ЮНЕСКО, з'явиться 6-поверховий готель.

      Відповідні містобудівні умови та обмеження погодили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 21 грудня.

      Читайте також: На місці колишнього заводу у Львові з'явиться стильна багатоповерхівка: візуалізація

      Реалізовувати проект багатоповерхового готелю з підземним паркінгом буде фірма, що належить відомому українському бізнесменові родом з Львівщини Віталію Антонову.

      У забудовника, яким виступає ТзОВ "Центр розвитку нерухомості", кажуть, що вже отримали відповідні дозволи від ЮНЕСКО та Мінкульту, оскільки територія, де має з'явитись нова споруда належить до історичної частини міста.

      Проект готель площа Міцкевича Львів
      На площі Міцкевича у Львові збудують сучасний готель

      Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, висота будівлі не повинна перевищувати 22 метрів, а площа забудови – 100%, тобто вона має бути зведена у межах попередньої історичної споруди, яку знесли.

      Львів готель Міцкевича
      Візуалізація проекту 6-поверхового готелю у центрі Львова

      Згідно з погодженим проектом, на площі Міцкевича, 9 має з'явитись 6-поверховий готель, на першому поверсі якого будуть комерційні приміщення, а на верхніх поверхах – івент-холл з панорамною терасою.

      готель Львів Міцкевича проект
      Як виглядатиме проект готелю в історичному центрі Львова

      проект готель Міцкевича Львів
      Проект сучасного готелю на площі Міцкевича у Львові

      Як пише Zaxid.net, вартість будівництва обійдеться інвестору приблизно у 15 мільйонів гривень.

      Про ТзОВ "Центр розвитку нерухомості" відомо, що воно входить до складу Універсальної інвестиційної групи відомого бізнесмена Віталія Антонова.

      До його холдингу входить ПАТ "Концерн Галнафтогаз" — мережа заправних комплексів "ОККО" та один з найбільших виробників хліба в Україні – ПАТ "Концерн Хлібпром".

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      Теги: Новини України Новини Львова Новини нерухомості Новини нерухомості світу Будівництво ЮНЕСКО
      Джерело: 24 канал
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