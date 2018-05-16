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В Китаї офіційно презентували Nokia X6: характеристики та ціна новинки

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В Китаї офіційно презентували Nokia X6: характеристики, ціна
В Китаї офіційно презентували Nokia X6: характеристики, ціна

Компанія HMD Global сьогодні, 16 травня, в Пекіні представила новий смартфон Nokia X6. Цей девайс став першим в лінійці практично безрамкових телефонів. Окрім того новинка отримала популярний в 2018 році виріз на дисплеї та подвійну основну камеру.

Дизайн та камера Nokia X6

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Nokia X6 отримав великий 5,8-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 19: 9 і роздільною здатністю Full HD+ (2280 х 1080 точок) . У верхній частині екрану в невеликому вирізі розташувалися розмовний динамік, фронтальна камера на 16 Мп (f / 2,0) і різні датчики.

Nokia X6
Nokia X6 сьогодні презентували в Китаї

Задня панель смартфону прикрита склом. На ній розмістилися подвійна основна камера та сканер відбитків пальців.

Продуктивність Nokia X6

За продуктивність смартфона відповідає 8-ядерний процесор Snapdragon 636, який працює на частоті до 1,8 ГГц та в парі з інтегрованим відеоприскорювачем Adreno 509. Також пристрій має 3 модифікації: з 4 Гбайтами оперативної пам’яті та 32 Гбайтами внутрішньої, з 4 Гбайтами ОЗП та 64 Гбайтами вбудованої пам’яті, а топова версія має 6 Гбайтів "оперативки" та внутрішнє сховище на 64 Гбайти.

Nokia X6
Nokia X6 обладнали 5,8-дюймовим екраном

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Технічні характеристики Nokia X6:

  1. Дисплей: 5,8-дюймовий із роздільною здатністю 2280 х 1080 пікселів та співвідношенням сторін (19:9), прикритий Gorilla Glass 3;
  2. Процесор: 8-ядерний Snapdragon 636 з максимальною тактовою частотою 1,8 ГГц;
  3. Графіка: Adreno 509;
  4. ОЗП: 4/6 ГБ;
  5. Пам'ять: 32/64 ГБ, також є підтримка microSD-карт до 256 ГБ;
  6. Камери: подвійна основна камера з модулями на 16 Мп (f/2,0) та 5 Мп (монохромний, f/2,2), 16-мегапіксельна фронтальна камера із світлосилою f/2,0;
  7. Акумулятор: 3060 міліампер годин із підтримкою швидкого зарядження Quick Charge 3.0;
  8. Мережа: два слота для SIM-карт, підтримка 4G LTE;
  9. Роз’єм зарядного пристрою: USB Type-C;
  10. Бездротові технології: WiFi 802.11 ac + Bluetooth 5;
  11. Операційна система: Android 8.1 Oreo з гарантованим оновленням до Android P;
  12. Сканер відбитків пальців: Є.

Nokia X6
Nokia X6 вже доступний для попередніх замовлень в Китаї

Ціна та дата релізу Nokia X6

Від сьогодні Nokia X6 доступний для попередніх замовлень в Китаї в трьох кольорових рішеннях: чорному, темно-синьому та срібному. Ціна новинки залежить від об’єму внутрішнього сховища та оперативної пам’яті вбудованої в смартфон. Так приміром Nokia X6 з 4 ГБ «оперативки» та 32 ГБ постійної пам’яті коштуватиме 200 доларів (близько 5 242 гривні), з 4 ГБ ОЗП та 64 ГБ ЗСД – 235 доларів (близько 6 160 гривень) та топова версія з 6 ГБ ОЗП та 64 ЗСД – 265 доларів (близько 6 945 гривень).

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Офіційний трейлер Nokia X6 – дивіться відео

 

Теги: Техно Китай Смартфони Огляди Ціни Nokia
Джерело: 24 Канал
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