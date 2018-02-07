В Криму помітили колону військової техніки збройних сил РФ: відео

Жителі окупованого Криму опублікували відео переміщення військової техніки збройних сил Росії.

Відео з російською технікою опублікували очевидці в Instagram.

На одному з відео можна побачити колону з понад 10 бронетранспортерів. Можливо, це – БТР-90. Окрім того, на відео можна помітити військовий вертоліт.

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Окрім того, в ще одному населеному пункті була помічена колона з десятка БТР-80. Військову колону супроводжували автомобілі поліції.

Як відомо, на території окупованого Криму перебуває близько 23 тисяч російських військових, 113 бойових літаків, 30 танків і кораблів та інше.

Нагадаємо, нещодавно у місті Керч помітили переміщення близько 50 одиниць військової техніки ЗС Росії.