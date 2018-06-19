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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

В мережі опублікували фото, зроблені на Sony Xperia XZ2 Premium: якість вражає

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В мережі публікували реальні фото, відзняті на Sony Xperia XZ2 Premium – перший смартфон компанії із подвійною основною камерою. Головна особливість флагмана – можливість зйомки в умовах надзвичайно низької освітленості.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Смартфон від Sony отримав топовий 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 845 і 6 ГБ оперативної пам'яті. XZ2 Premium оснащується 5,8-дюймовим екраном з роздільною здатністю 4K і співвідношенням сторін 16:9.

Важлива особливість моделі – новітня камера Motion Eye Dual з кольоровим і монохромним сенсорами. Вона може знімати відео з ISO 12 800, а фотографувати з ISO 51 200. Тобто, навіть в темряві можна отримати досить хороші кадри.

Варто зазначити, що дані знімки зроблені на передсерійний зразок пристрою, так що деякі нюанси можуть відрізнятися від ґаджетів, які в підсумку вийдуть на ринок. Проте вже представлені фотографії відрізняються високою деталізацією, хорошою передачею кольорів і якісним зображенням в темний час доби.

Розміри смартфона становлять 158х80х11,9 мм, а вага – вражаючі 236 грамів. Він захищений від води і пилу за стандартом IP65 / 68. Любителі слухати музику через зовнішній динамік пристрою напевно оцінять стереодинаміки S-Force Front Surround з функцією супроводу вібрацією Dynamic Vibration System.

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Sony Xperia XZ2 Premium надійде в продаж влітку цього року і буде доступний в двох кольорах – чорному і сірому. Вартість смартфона поки не оголошена.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Смартфони Техно Фотоновини Sony
Джерело: 24 Канал
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