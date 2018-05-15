В мережі шириться фото, де MELOVIN обіймає Філіпа Кіркорова за лаштунками Євробачення

Український співак MELOVIN, який цьогоріч представляв Україну на пісенному конкурсі Євробачення в Лісабоні, позував для фотографії разом з російським виконавцем Філіпом Кіркоровим.

Відповідна світлина з’явилась на Instagram-сторінці користувача "rr_photo".

Користувач зазначив, що він залишився захоплений номером українського виконавця MELOVIN’а і вважає, що помилково "поховав" його разом зі співаком Alekseev, – українцем, який представляв Білорусь на Євробаченні.

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"Як ви пам'ятаєте, я помилково "поховав" його разом з Alekseev ще після першого півфіналу, будучи обдуреним однією особливо обдарованою людиною – наче MELOVIN не пройшов у фінал з першого півфіналу, а потім з подивом для себе зрозумів, що нормальний-таки у нього номер був у другому півфіналі", – йдеться у дописі.



MELOVIN обіймає Філіпа Кіркорова за лаштунками Євробачення-2018

Головну увагу користувачів привернуло спільне фото артиста MELOVIN’а і Філіпа Кіркорова, які обіймають одне одного за плече. Коментатори також розхвалили MELOVIN’а, наголошуючи, що український співак гідний не 17 місця у рейтинговій таблиці фіналу Євробачення, а щонайменше в першій десятці виконавців.

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Російський артист був продюсером молдавскої групи "DoReDos", яка виступала у першому півфіналі Євробачення-2018 8 травня. Група здобула 10 місце у фіналі конкурсу.



Філіп Кіркоров і гурт "DoReDos"

Варто додати, що російський співак Кіркоров є прибічником путінського режиму та фігурантом бази даних центру "Миротворець".

Нагадаємо, що під час офіційної церемонії відкриття конкурсу Євробачення в Лісабоні MELOVIN ігнорував питання російських журналістів. У фіналі конкурсу 12 травня співак набрав 130 балів та посів 17 місце з 26 можливих.