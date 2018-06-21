В мережі з'явились характеристики нового потужного процесора від Intel

Як тільки в мережі з’явилися дані про тестування нового 32-ядерного процесора AMD Ryzen Threadripper 2990X, Intel вже підготувала свою відповідь конкуренту. Інсайдери опублікували результати тестування нового 8-ядерного процесора Intel на архітектурі Coffee Lake-S.

Про це повідомляє Wccftech.

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На опублікованому раніше скріншоті з результатами тестування Threadripper 2990X була закрита наступна сходинка рейтингу процесорів. Як виявилося, саме на цій позиції і розташувався новий і поки неанонсований процесор Intel.

Новинка набрала 2 212 балів в тесті Cinebench – це більше, ніж у флагманського Intel Core i9-7900X. Відзначимо, що мова йде про інженерний зразок, і в подальшому характеристики можуть змінитися. Протестований екземпляр продемонстрував тактову частоту 3,1 ГГц.



Тест нового процесора від Intel

Судячи з наявної інформації, вихід топового варіанту на архітектурі Coffee Lake-S має відбутися ближче до кінця 2018 року. Про точну дату випуску і ціни на новинку інформації поки немає.

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