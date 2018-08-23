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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

В очікуванні санкцій США: Росія закупила рекордну кількість золота

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Золотовалютні резерви
Золотовалютні резерви / aif.ua

Російський Центробанк різко збільшив обсяги покупки золота для поповнення золотовалютних запасів напередодні нових санкцій з боку США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також: Чорний серпень для Росії: чому США щотижня накладають нові санкції на РФ

У липні Центробанк придбав 26,1 тонни золота – максимальна кількість за місяць з листопаду 2017 року. Загальні запаси золота у Центробанку РФ в липні досягли 2170 тонн. Ці запаси в кінці місяця оцінювалися в 77,4 мільярди доларів.

Також у квітні-травні Росія значно скоротила вкладення в американські державні папери. Bloomberg припускає, що Росія позбавляється від американських активів, вкладаючись в золото, щоб убезпечити себе в очікуванні нових, більш жорстких санкцій.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Перший етап нових американських санкцій проти Росії розпочинається 22 серпня. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.

Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Санкції Золото
Джерело: 24 Канал
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