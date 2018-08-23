В очікуванні санкцій США: Росія закупила рекордну кількість золота

Російський Центробанк різко збільшив обсяги покупки золота для поповнення золотовалютних запасів напередодні нових санкцій з боку США.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У липні Центробанк придбав 26,1 тонни золота – максимальна кількість за місяць з листопаду 2017 року. Загальні запаси золота у Центробанку РФ в липні досягли 2170 тонн. Ці запаси в кінці місяця оцінювалися в 77,4 мільярди доларів.

Також у квітні-травні Росія значно скоротила вкладення в американські державні папери. Bloomberg припускає, що Росія позбавляється від американських активів, вкладаючись в золото, щоб убезпечити себе в очікуванні нових, більш жорстких санкцій.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Перший етап нових американських санкцій проти Росії розпочинається 22 серпня. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.