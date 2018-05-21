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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

В Одесі активісти закидали яйцями офіс бізнесмена

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В Одесі активісти закидали яйцями офіс бізнесмена
В Одесі активісти закидали яйцями офіс бізнесмена / rbc.ua

У понеділок, 21 травня, близько ста активістів патріотичних організацій прийшли до офісу одеського бізнесмена Романа Купера та закидали будівлю яйцями.

Про це повідомило агенство новин "Interfax-Україна".

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Також активісти організацій, зокрема "Рада громадської безпеки", "Автомайдан", "Самооборона Одеси", пошкодили автомобіль однієї з охоронних фірм, які захищають бізнесмена.

Вважається, що причиною даних дій став конфлікту між керівником "Ради громадської безпеки" Марком Гордієнком і бізнесменом Романом Купером. Останній звинуватив громадського працівника у вимаганні грошей і публічно образив його під час поминальних заходів на Куликовому полі 2 травня. У свою чергу Гордієнко оприлюднив документи та скріншоти, які нібито свідчать про кримінальне минуле Купера та його симпатію до сепаратистів на сході України.

Працівники поліції намагаються уладнати конфлікт
Працівники поліції намагаються уладнати конфлікт

На місці події працюють працівники поліції, співробітники Київського райвідділу поліції, патрульної поліції, "поліції діалогу" та спецпідрозділи, які намагаються уладнати сторони конфлікту. У прес-службі ГУ НП в Одеській області сказали, що поліцейські вживають усіх заходів, щоб не допустити розвитку конфлікту. 

Нагадаємо, що відносно нещодавно у Києві група невідомих закидала яйцями відомого блогера Мирослава Олешка біля будівлі Дніпровського суду, де проходило слухання проти голови громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна.

Теги: Новини України Новини Одеси Курйозні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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