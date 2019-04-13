В Одесі протестували проти незаконного будівництва в Літньому театрі: не обійшлося без сутичок

13 квітня сотні одеситів протестували проти захоплення та проведення незаконних будівельних робіт в частині Міськсаду – Літньому театрі, що відучора за підтримки "тітушок" розпочав забудовник.

12 квітня зранку приватні охоронці, "тітушки" та будівельники вдерлися на територію вільного простору для одеситів – Літнього театру і розпочали будівельні та демонтажні роботи. Це викликало спротив громадськості.

Читайте також: Літній театр у Міськсаду Одеси: архітектори представили альтернативний проект

Відтак сотні одеситів сьогодні протестували проти будівництва, яке, на їх думку, цілковито незаконне. Вони влаштували акцію "Прийди та врятуй парк" та тримали плакати з недвозначними написами "Тут буде жральня. Ваш мер Гена", "8 поверхів через пару років", "Лампочка" і "Лисина дякує одеській тітушні", "Де був ти, коли вкрали Літній парк?", "Лампочка", залиши Міськсад в спокої!", "Забронюю місто в Міськсаду, дорого. Шпінарьов".



Сутички в Одесі за Літній театр / Фото: 24 канал

Демонтажні роботи – це нібито, реалізація проекту благоустрою ООО "Літній театр" директора Дмитра Шпінарьова. Його прийняли на виконкомі міськради у закритому режимі. Але цей проект не має сили і не може зараз реалізуватись на території Літнього театру Міського саду, бо він не погоджений з Мінкультом,

– сказала представник ініціативної групи волонтерів Літнього театру Тетяна Петракевич.

Ці дії порушують закон, бо на території парку-пам’ятки будь-які роботи можуть проводитись лише з дозволу Мінкульту і обласного органу охорони культурної спадщини, додає керівник ГО "Зелений лист" Світлана Підпала.

Частина Міського саду не має знаходитись у приватних руках, вона має бути лише у комунальній власності. Тому я і закликаю вас протестувати проти цього незаконного свавілля. Ми можемо це зупинити,

– заявила Підпала.



Сутички в Одесі за Літній театр / Фото: 24 канал

Справа в тому, що фактично єдиною де-юре законною підставою для будівництва є проект 8-поверхового торговельно-розважального центру у парковій зоні міста співарендатора СП "Солінг". Нині триває судова тяганина, аби відмінити дозвіл на забудову вільного простору.

Директор так званого проекту благоустрою Шпінарьов обманює одеситів. Бо він не отримав містобудівельні умови і обмеження для дозволу на будівельні роботи, а в СП "Солінг" вони є. А ця фірма зараз бореться в судах, аби не відмінили дозвіл на будівництво. І сьогодні ці люди тимчасово роблять операцію "прикриття" для майбутнього будівництва торгово-розважального центру,

– пояснив громадський діяч Юрій Нікітін.

Водночас, ця територія має статус не лише пам’ятки місцевого значення, а й статус природно-заповідного фонду. Тому тут не може бути комерції, а має бути вільний простір, додає депутат Одеської міськради Ольга Квасницька.

Натомість колишній учасник КВН Дмитро Шпінарьов, якому одеська міськрада з перевищенням повноважень 28 березня таки дозволила зробити "благоустрій" території, стоїть на своєму: мовляв, капітального будівництва не буде, а будівельні роботи відповідають закону. Щоправда, його юрист обережніший у висловлюваннях і твердить, що проводять лише прибирання території.

Я хочу зробити тут театр! А ви все кричите: "Парк!" Для того, щоб ви мені повірили, що капітального будівництва не буде, мені треба це побудувати!

– заявляв Шпінарьов.



Дмитро Шпінарьов обіцяє одеситам театр / Фото: 24 канал



Сутички в Одесі за Літній театр / Фото: 24 канал

Проте громадськість ні йому, ні міській владі не довіряє. Бо переконана, що це чергова спроба їх обдурити і забудувати Одесу, перетворивши на суцільний ТРЦ. Одесити пам’ятають свіжий досвід 2017 року, коли їм вдалося практично фізично захистити частину Міського саду від забудови і тому продовжують відстоювати свої права.

Ми не віримо жодним обіцянкам щодо благоустрою суспільного простору. Ми розуміли: буде чергова спроба Галантерника повернути собі Літній. Було зрозуміло, що вони переконуватимуть у благородності своїх мотивів. Чому ми маємо вірити міськраді, що тут не буде повторення забудованої "Аркадії" і забудованого "Ланжерону"? Ми це вже їли. І ми не віримо, що благоустрій імені Труханова-Галантерника передбачає інтереси суспільства,

– сказав лідер одеського "Автомайдану" Віталій Устименко.

Окрім того, вже відбувається натиск на активну громадськість. Зранку підозрілі люди характерної зовнішності, які з'явились тут разом з будівельниками, намагались обмежити вхід на територію вільного простору і вдались до погроз фізичної розправи, повідомила Тетяна Петракевич.



Сутички в Одесі за Літній театр / Фото: 24 канал

Світлана Підпала додала, що фактично відучора тут знаходиться близько 50 "тітушок", які поводять себе деколи агресивно і відстоюють інтереси "директора" Одеси, одіозного бізнесмена Володимира Галантерника, аби ця територія потрапила у приватні руки.

13 квітня не обійшлося без сутичок. Забудовнику пропонували винести будки для робочих, які тут незаконно встановили. Проте він відмовився, а охоронна фірма не дала громадськості цього зробити. Почались сутички та словесні перепалки між одеситами, тітушками та приватними охоронцями забудовника. Найактивніших одеситів силою відтіснили за межі публічного простору.



Сутички в Одесі за Літній театр / Фото: 24 канал



Сутички в Одесі за Літній театр / Фото: 24 канал

Насамкінець, небайдужа громадськість продовжує боротися у правовому полі за передачу Літнього театру у комунальну власність територіальної громади та створення тут парку замість чергового торгово-розважального центру. Вони шукають діалогу з міськрадою і збирають підписи для передачі землі в комунальну власність.

Ініціативна група волонтерів Літнього театру щодня викликає поліцію, фіксує будівельні роботи і переконує копів призупинити дії забудовника. Вже домоглися відкриття кримінальної справи щодо незаконного будівництва, а також готують заяву до поліції за фактом погроз і позов до суду щодо незаконного рішення виконкому міськради. Так-так, того самого рішення, яке у закритому режимі затвердило скандальний проект благоустрою Шпінарьова, що по факту є капітальним будівництвом.

Позов до суду щодо припинення робіт теж подамо в понеділок, а до того часу нам треба фізично відстояти вільний простір, доки не отримаємо рішення суду,

– підсумував Підпала.

До цих подій десятки небайдужих одеситів кожної неділі протягом шести весняних тижнів збирались на толоки, висаджували дерева та облагороджували публічний простір, аби не віддати його в руки забудовника.