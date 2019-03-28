В Одесі відкрили пам’ятники Трампу і Кім Чен Ину в стилі соцреалізму: фото, відео

В Одесі відкрили жартівливі пам’ятники американському президенту Дональду Трампу і лідеру КНДР Кім Чен Ину. Бюсти виконані з гіпсу та пофарбовані у золотий і срібний кольори.

Так, пам’ятники 28 березня з'явилися на Олександрівському проспекті Одеси. Вони деякий час простояли на гранітних тумбах поблизу Одеської гімназії №1. Про це повідомляє "Думська".

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Автор пам'ятників, художник Вадим Бондаренко, відомий під псевдонімом Bondero, розповів, що фігури зроблені з гіпсу і пофарбовані в "класичний тоталітарний соцреалістичний колір".



Золотистий Трамп – бюст американського лідера в Одесі



А ось бюст Кім Чен Ина автори пофарбували у соцреалістичний сріблястий колір

На Олександрівському проспекті вони простояли всього дві години. Після цього – відправилися в Музей сучасного мистецтва на Леонтовича. Вже звідти їх влітку відправлять на виставку до американського Маямі.

Спочатку була арт-інсталяція у вигляді намальованого бюста Трампа, а коли ми побачили інтерес людей, вирішили зробити справжні бюсти Трампа і Ина. Вони стоять один навпроти одного, що символізує переговори між цими лідерами,

– розповів автор робіт.

В Одесі відкрили пам'ятники Трампу і Кім Чен Ину: відео