00:05
29 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворі будні російських пенсіонерів. Що сталося з двійником Путіна
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 березня
      Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка
      Вєсті.UA
      19:19, 28 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      В Одесі відкрили пам’ятники Трампу і Кім Чен Ину в стилі соцреалізму: фото, відео

      472 Читать новость на русском
      Бюст Кім Чен Ина в Одесі
      Бюст Кім Чен Ина в Одесі / Думская

      В Одесі відкрили жартівливі пам’ятники американському президенту Дональду Трампу і лідеру КНДР Кім Чен Ину. Бюсти виконані з гіпсу та пофарбовані у золотий і срібний кольори.

      Так, пам’ятники 28 березня з'явилися на Олександрівському проспекті Одеси. Вони деякий час простояли на гранітних тумбах поблизу Одеської гімназії №1. Про це повідомляє "Думська".

      Читайте також: Язикаті будівлі, монстри і Трамп: художник показав фантазійні колажі з урбаністичними химерами

      Автор пам'ятників, художник Вадим Бондаренко, відомий під псевдонімом Bondero, розповів, що фігури зроблені з гіпсу і пофарбовані в "класичний тоталітарний соцреалістичний колір".

      Трамп президент США скульптура Одеса
      Золотистий Трамп – бюст американського лідера в Одесі


      А ось бюст Кім Чен Ина автори пофарбували у соцреалістичний сріблястий колір

      На Олександрівському проспекті вони простояли всього дві години. Після цього – відправилися в Музей сучасного мистецтва на Леонтовича. Вже звідти їх влітку відправлять на виставку до американського Маямі.

      Спочатку була арт-інсталяція у вигляді намальованого бюста Трампа, а коли ми побачили інтерес людей, вирішили зробити справжні бюсти Трампа і Ина. Вони стоять один навпроти одного, що символізує переговори між цими лідерами,
      – розповів автор робіт.

      В Одесі відкрили пам'ятники Трампу і Кім Чен Ину: відео

       

      blog_ava
      "Нацкорпус" у Львові влаштував чергову акцію через приїзд Порошенка: фото та відео
      28 березня
      4754
      Теги: Новини України Дональд Трамп Кім Чен Ин Новини Одеси Курйозні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 28 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Навмисно затягував справи: про суддю, який закрив 22 провадження проти п'яних водіїв
      28 березня , 23:30 Навмисно затягував справи: про суддю, який закрив 22 провадження проти п'яних водіїв
      Ірина Шиба 71
      Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      28 березня , 22:00 Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      Блог Медіа 1536
      Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      28 березня , 21:02 Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      Ірина Поліщук 1471
      Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
      28 березня , 19:00 Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
      Яніна Ткачук 1249
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      28 березня , 17:25 Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      13754
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      ТВі зник з телевізорів українців
       20 липня 2012 , 20:00
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Ференцварош в дебютному матчі Реброва вирвав перемогу та зберіг лідерство в чемпіонаті Угорщини
       25 серпня 2018 , 22:22
      Відомий футбольний чиновник закликав дискваліфікувати Манчестер Сіті та ПСЖ з Ліги чемпіонів
       19 листопада 2018 , 21:16
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук