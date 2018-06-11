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В Одесі викрали скульптуру улюбленого кота Жванецького

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Скульптура "Кіт Моріс"
Скульптура "Кіт Моріс" / Фото із соцмереж

В Одесі невідомі викрали скульптуру "Кота Моріса" – улюбленого кота гумориста Михайла Жванецького, яка розміщувалася на підвіконні Всесвітнього клубу одеситів. Скульптуру встановили у квітні цього року.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"До Приморського відділу поліції в Одесі надійшло повідомлення про те, що невідомі особи викрали скульптуру "Кота Моріса", яка була встановлена на підвіконні будинку Всесвітнього клубу одеситів", – йдеться у повідомленні поліції. 

Як повідомила у Facebook директор клубу Олена Павлова, автор пам'ятки, одеський скульптор Тетяна Штикало спеціально працювала в пластиці, щоб у злодіїв не було бажання викрасти скульптуру, але це їх не зупинило.

Найприкріше, що цілим його зняти, швидше за все, не могли, за словами автора, Тетяни Штикало, він повинен був розколотися при таких маніпуляціях,
– пише Олена Павлова.


Фото до викрадення скульптури


Фото після викрадення скульптури 
 

Увага! У дописі присутня ненормативна лексика!!!

 

Теги: Новини України Новини Одеси Поліція
Джерело: 24 Канал
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