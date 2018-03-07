В Одесі знайшли голову жінки, вбитої напередодні: підозрюваного взято під арешт

Правоохоронці знайшли у передмісті Одеси, в одній з катакомб Лиманського району, пістолет та частину тіла (голову) убитої 27 лютого місцевої підприємиці Ганни Єргієвої.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що в Одесі на вулиці Середній правоохоронці знайшли в квартирі тіло 29-річної жінки без голови.

"Оскільки фрагмент тіла резонансного вбивства сьогодні знайдено, то вже можна офіційно оприлюднити інформацію", – написав він.

Читайте також: Обезголовлення дівчини в Одесі: зловмисник розповів жахливі деталі

Зазначається, що наразі підозрюваний дає свідчення, але через таємницю слідства їх не можна розкривати.

"Згодом можна буде розповісти, як працівники карного розшуку відпрацьовували версії та мотиви скоєння злочину, внаслідок чого коло підозрюваних звузилось до однієї особи, на яку спершу навіть не звертали особливої уваги. А далі вже була справа техніки – перевірка алібі та речових доказів, встановлення місця перебування убивці, що виявився кухарем-"сушистом", – додав Форостяк.

Читайте також: Обезголовлення дівчини в Одесі: журналісти дізнались страшні деталі

Сьогодні були знайдені рештки тіла та зброя, якою, імовірно, був скоєний злочин. У вбивстві обґрунтовано підозрюється 24-річний житель Одеси. Він був знайомим Ганни з дитинства,

– повідомив голова поліції Одещини Дмитро Головін.

Він зазначив, що під час обшуків поліцейські виявили у зловмисника речі та прикраси жертви, фрагменти каміння зі слідами бурого кольору, два ножі по 24 та 28 сантиметрів, 8 патронів 9-го калібру та інше.

"На теперішній час судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою протягом 60 діб, без права внесення застави", – додав Головін.