11:11
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Одесі знайшли голову жінки, вбитої напередодні: підозрюваного взято під арешт

1098 Читать новость на русском
В Одесі знайшли голову вбитої жінки
В Одесі знайшли голову вбитої жінки / Фото з вільних мереж

Правоохоронці знайшли у передмісті Одеси, в одній з катакомб Лиманського району, пістолет та частину тіла (голову) убитої 27 лютого місцевої підприємиці Ганни Єргієвої.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що в Одесі на вулиці Середній правоохоронці знайшли в квартирі тіло 29-річної жінки без голови.

"Оскільки фрагмент тіла резонансного вбивства сьогодні знайдено, то вже можна офіційно оприлюднити інформацію", – написав він.

Читайте також: Обезголовлення дівчини в Одесі: зловмисник розповів жахливі деталі

Зазначається, що наразі підозрюваний дає свідчення, але через таємницю слідства їх не можна розкривати.

"Згодом можна буде розповісти, як працівники карного розшуку відпрацьовували версії та мотиви скоєння злочину, внаслідок чого коло підозрюваних звузилось до однієї особи, на яку спершу навіть не звертали особливої уваги. А далі вже була справа техніки – перевірка алібі та речових доказів, встановлення місця перебування убивці, що виявився кухарем-"сушистом", – додав Форостяк.

Читайте також: Обезголовлення дівчини в Одесі: журналісти дізнались страшні деталі

Сьогодні були знайдені рештки тіла та зброя, якою, імовірно, був скоєний злочин. У вбивстві обґрунтовано підозрюється 24-річний житель Одеси. Він був знайомим Ганни з дитинства,
– повідомив голова поліції Одещини Дмитро Головін.

Він зазначив, що під час обшуків поліцейські виявили у зловмисника речі та прикраси жертви, фрагменти каміння зі слідами бурого кольору, два ножі по 24 та 28 сантиметрів, 8 патронів 9-го калібру та інше.

"На теперішній час судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою протягом 60 діб, без права внесення застави", – додав Головін.

Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини Жертви Поліція арешт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 7 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук