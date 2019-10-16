В Одеському порту у розпалі будівництво ще одного майданчика для перевалки вантажних контейнерів

Німецькі бізнесмени відвідали контейнерний термінал Одеського порту.

Підприємці та потенційні інвестори ознайомилися із ходом робіт з розширення Карантинного молу та збільшення його потужностей з перевалки вантажів. Тільки за 9 місяців цього року вантажообіг зріс на 20%, а в серпні був встановлений новий рекорд.

"У серпні цього року ми перевалили 36,8 тисячі ТЕО, що є абсолютним рекордом щомісячної перевалки за останні 10 років", – зазначив генеральний директор ДП КТО Анастас Коккін.

Одеський контейнерний термінал є лідером з вантажної перевалки в Україні. Німецькі інвестори, які фінансували розширення території порту, партнерством задоволені.

За останні два роки співпраці ми спостерігаємо серйозне збільшення обсягів перевалки, які вже зросли більш ніж на 15%. Сподіваюся, що таку ж картину ми будемо спостерігати і надалі. Ми і наш головний інвестор задоволені цими показниками,

– сказав президент компанії HHLA СТО Філіп Свенс.

Під час візиту представникам німецької делегації продемонстрували будівельні майданчики, а також ті, які вже активно працюють.

"Я думаю, що це дуже важливий час якраз зараз, після нового етапу в українській економіці і політиці. Ми приїхали, щоб побачити, які можливості зараз є у вас в країні", – зазначив голова Німецько-Українського Форуму Райнер Лінднер.

Інвестори задоволені реформуванням економіки в Україні та очікують від нового уряду подальших змін, які дозволять співпрацювати з нашими підприємствами більш прозоро та ефективно.