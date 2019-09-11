В податковому законопроєкті є все те, чого бажає душа податківця-корупціонера, – Федорін

Повна зупинка інвестиційної активності значної частини середнього бізнесу, додатковий відтік економічно активного населення за кордон і посилення корупції – такими будуть наслідки прийняття нових податкових законопроєктів.

Про це повідомляє співзасновник Bendukidze Free Market Center Володимир Федорін.

Він вважає, що фіскальні ініціативи "Слуги народу" – груба політична і економічна помилка.

Замість того, щоб балансувати заходи, що посилюють адміністрування, стимулювальними заходами (зниження ставок податків, податкова амністія тощо) "фракція консультантів" заклала в податкові законопроєкти все те, чого тільки бажає душа податківця-корупціонера,

– зазначає Федорін.

Податкова система України потребує підвищення ефективності, адже різнобій ставок, нерівні умови конкуренції через неоподатковуваний тіньовий імпорт, привілейоване становище платників податків пригнічує інвестиційне середовище і є одним із ключових чинників бідності. Але якщо влада не буде робити кроків назустріч бізнесу, не буде знижувати номінальні ставки, то всі суто фіскальні кроки будуть справедливо сприйматися українцями як тріумф бюрократії, порушення суспільного договору і обман довіри.

Замість того, щоб нарощувати політичний капітал президента, який прийшов до влади з програмою звільнення українців від корупціонерів, бюрократів та іншої безтолочі, податкові консультанти, що спливли незрозуміло звідки, його щедро витрачають,

– пояснює Федорін.

На його думку, правляча партія повинна зробити 4 найосновніші кроки: