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В РФ відреагували на звинувачення в новій ядерній доктрині США

05:52, сьогодні 606 Читать новость на русском
Віктор Бондарєв
Віктор Бондарєв / Фото з відкритих джерел

Нова ядерна доктрина США демонструє, хто "справжній агресор світового масштабу".

Про це заявив глава комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Віктор Бондарєв, передають "РИА Новости".

Він зазначив, що документ "знімає будь-яку відповідальність із керівництва Штатів за будь-які дії, адже у ньому подано занадто великі можливості для вільної інтерпретації подій на міжнародній арені і ситуації у внутрішніх справах суверенних країн".

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За словами Бондарєва в доктрині американці "ніде не подали чітких пояснень, власних критеріїв "загрози" чи "надзвичайних обставин".

Водночас глава оборонного комітету Ради Федерації РФ сумнівається, що "політичне керівництво цієї нині роз'єднаної країни настільки нерозумне, щоб від гучних заяв переходити до дії".

Бондарєв уважає невипадковим акцент доктрини на тому, що ні до РФ, ні до Китаю США не мають наміру ставитися як до супротивника. Він вважає це підтвердженням того, що "у відкритий конфлікт із двома провідними світовими державами американці не полізуть".

Нагадаємо, 2 лютого Сполучені Штати Америки опублікували ядерну доктрину. Як йдеться в документі, Росія погрожує першою нанести "обмежений ядерний удар". Американці ж обіцяють теж використати ядерну зброю.

Теги: Новини політики Новини США Зброя Новини Росії Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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