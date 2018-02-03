В РФ відреагували на звинувачення в новій ядерній доктрині США

Нова ядерна доктрина США демонструє, хто "справжній агресор світового масштабу".

Про це заявив глава комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Віктор Бондарєв, передають "РИА Новости".

Він зазначив, що документ "знімає будь-яку відповідальність із керівництва Штатів за будь-які дії, адже у ньому подано занадто великі можливості для вільної інтерпретації подій на міжнародній арені і ситуації у внутрішніх справах суверенних країн".

Читайте також: "Росія не є нашим другом": у США дали словесної прочуханки РФ

За словами Бондарєва в доктрині американці "ніде не подали чітких пояснень, власних критеріїв "загрози" чи "надзвичайних обставин".

Водночас глава оборонного комітету Ради Федерації РФ сумнівається, що "політичне керівництво цієї нині роз'єднаної країни настільки нерозумне, щоб від гучних заяв переходити до дії".

Бондарєв уважає невипадковим акцент доктрини на тому, що ні до РФ, ні до Китаю США не мають наміру ставитися як до супротивника. Він вважає це підтвердженням того, що "у відкритий конфлікт із двома провідними світовими державами американці не полізуть".

Нагадаємо, 2 лютого Сполучені Штати Америки опублікували ядерну доктрину. Як йдеться в документі, Росія погрожує першою нанести "обмежений ядерний удар". Американці ж обіцяють теж використати ядерну зброю.