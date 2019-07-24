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      В Росії відреагували на заяву Денісової про повернення українських моряків

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      Російська омбудсвумен Тетяна Москалькова
      Російська омбудсвумен Тетяна Москалькова / theins.ru

      Російські слідчі поки не приймали жодних рішень щодо повернення українських військовополонених моряків.

      Таку заяву Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової оприлюднило видання "РИА Новости".

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      Зазначимо, що раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова сказала, що вже досягнуто домовленостей, щоб повернути військовополонених українців додому.

      Про це вона заявила під час передачі українських в'язнів з окупованої Луганщини.

      Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформлюються останні документи. Думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині,
      — зазначила Денісова.

      Згодом українська омбудсвумен навела уточнення щодо документів: мовилося про її особисте зобов'язання, яке передали ФСБ РФ.

      Чому українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      українські моряки в полоні РФ
      Список українських моряків, які потрапили в полон Росії / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Людмила Денісова Тетяна Москалькова
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