В Росії відреагували на заяву Денісової про повернення українських моряків

Російські слідчі поки не приймали жодних рішень щодо повернення українських військовополонених моряків.

Таку заяву Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової оприлюднило видання "РИА Новости".

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Зазначимо, що раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова сказала, що вже досягнуто домовленостей, щоб повернути військовополонених українців додому.

Про це вона заявила під час передачі українських в'язнів з окупованої Луганщини.

Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформлюються останні документи. Думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині,

— зазначила Денісова.

Згодом українська омбудсвумен навела уточнення щодо документів: мовилося про її особисте зобов'язання, яке передали ФСБ РФ.

Чому українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Список українських моряків, які потрапили в полон Росії / Інфографіка 24 каналу